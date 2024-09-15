НАТО признала военную значимость ударов вглубь РФ для ВСУ

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России «оправданными с военной точки зрения». Бауэр подчеркнул, что, согласно международному праву вооруженных конфликтов, у страны есть право на самооборону, и это право не ограничивается ее границами. «Военный смысл заключается в ослаблении врага, его логистических линий, поставок топлива и боеприпасов на фронт», - заявил он на встрече Военного комитета НАТО в Праге в субботу, 14 сентября.

При этом глава высшего военного органа Североатлантического альянса отметил, что другая сторона данного вопроса - политическая, так как предоставившие Киеву оружие страны могут чувствовать ответственность за его использование. В связи с чем, по словам Бауэра, партнеры Украины имеют полное право устанавливать ограничения на его применение.

Вашингтон и Лондон отложили решение по ударам ВСУ по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал союзников разрешить Украине использовать западные ракеты, включая дальнобойные американские ATACMS и британские Storm Shadow, для атак по российской территории.

Однако президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в Вашингтоне 13 сентября не стали публично разрешать Украине наносить дальнобойные удары по России. После встречи Стармер отметил, что он и Байден обсудят этот вопрос с более широкой группой лиц на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке через две недели.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин сказал, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. По его словам, программирование траекторий полета дальнобойных ракет будет осуществляться военными специалистами Альянса, поскольку у Киева нет соответствующих возможностей. В этом случае изменится «сама суть конфликта» в Украине, и Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз», пригрозил Путин. Позднее о том же сказал представитель РФ в ООН Василий Небензя.