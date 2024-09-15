Удары дальнобойным оружием по российской территории ослабят позиции РФ. Однако у Запада есть полное право устанавливать свои ограничения из-за политической стороны данного вопроса, считает глава Военного комитета НАТО.
НАТО признала военную значимость ударов вглубь РФ для ВСУ
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России «оправданными с военной точки зрения». Бауэр подчеркнул, что, согласно международному праву вооруженных конфликтов, у страны есть право на самооборону, и это право не ограничивается ее границами. «Военный смысл заключается в ослаблении врага, его логистических линий, поставок топлива и боеприпасов на фронт», - заявил он на встрече Военного комитета НАТО в Праге в субботу, 14 сентября.
При этом глава высшего военного органа Североатлантического альянса отметил, что другая сторона данного вопроса - политическая, так как предоставившие Киеву оружие страны могут чувствовать ответственность за его использование. В связи с чем, по словам Бауэра, партнеры Украины имеют полное право устанавливать ограничения на его применение.
Вашингтон и Лондон отложили решение по ударам ВСУ по РФ
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал союзников разрешить Украине использовать западные ракеты, включая дальнобойные американские ATACMS и британские Storm Shadow, для атак по российской территории.
Однако президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в Вашингтоне 13 сентября не стали публично разрешать Украине наносить дальнобойные удары по России. После встречи Стармер отметил, что он и Байден обсудят этот вопрос с более широкой группой лиц на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке через две недели.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин сказал, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. По его словам, программирование траекторий полета дальнобойных ракет будет осуществляться военными специалистами Альянса, поскольку у Киева нет соответствующих возможностей. В этом случае изменится «сама суть конфликта» в Украине, и Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз», пригрозил Путин. Позднее о том же сказал представитель РФ в ООН Василий Небензя.