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Финские пограничники поймали школьников, которые пересекли границу с Россией

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Граница Финляндии и России. Иллюстративное фото.
Граница Финляндии и России. Иллюстративное фото. Фото: SASU MAKINEN/AFP

Финские школьники пересекли границу с Россией во время школьной экскурсии, пишет портал Yle.

Пограничники обнаружили посторонних лиц в пограничной зоне в районе Симпеле: ими оказались школьники из Савонлинна.

Десять школьников нарушили пограничную зону, а пятеро подозреваются в пересечении российской границы. О случившемся сообщила газета Ilta-Sanomat.

Школьники из Савонлинны были на школьной экскурсии в Кангаскоски на берегу реки Хиитоланйоки недалеко от восточной границы. Часть из них отделилась от группы и направилась в приграничную зону. По данным Ilta-Sanomat, речь идет о шести-пяти девятиклассниках. Они сняли на видео, как обходят вокруг пограничного столба.

Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии начал предварительное следствие по делу. Пограничники связались с родителями школьников и коллегами из Пограничного управления РФ в Выборге. Пограничники напоминают, что для передвижения в приграничной зоне необходимо разрешение.

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