Финские пограничники поймали школьников, которые пересекли границу с Россией
Пограничники обнаружили посторонних лиц в пограничной зоне в районе Симпеле: ими оказались школьники из Савонлинна.
Десять школьников нарушили пограничную зону, а пятеро подозреваются в пересечении российской границы. О случившемся сообщила газета Ilta-Sanomat.
Школьники из Савонлинны были на школьной экскурсии в Кангаскоски на берегу реки Хиитоланйоки недалеко от восточной границы. Часть из них отделилась от группы и направилась в приграничную зону. По данным Ilta-Sanomat, речь идет о шести-пяти девятиклассниках. Они сняли на видео, как обходят вокруг пограничного столба.
Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии начал предварительное следствие по делу. Пограничники связались с родителями школьников и коллегами из Пограничного управления РФ в Выборге. Пограничники напоминают, что для передвижения в приграничной зоне необходимо разрешение.