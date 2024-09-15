Финские пограничники поймали школьников, которые пересекли границу с Россией

Школьники из Савонлинны были на школьной экскурсии в Кангаскоски на берегу реки Хиитоланйоки недалеко от восточной границы. Часть из них отделилась от группы и направилась в приграничную зону. По данным Ilta-Sanomat, речь идет о шести-пяти девятиклассниках. Они сняли на видео, как обходят вокруг пограничного столба.