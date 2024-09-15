Массовые мероприятия и дорожные работы: в регионах изменится схема движения

Как сообщает Департамент транспорта, в Пярнуском уезде 11-й километр дороги Аудру-Лавассааре-Вахенурме будет закрыт до 18:00 в связи с проведением осенней ярмарки в Лавассааре. В зоне закрытия будет разрешен проезд служебного транспорта, остальным придется объезжать через улицы Мяэ и Выйду.

В городе Пярну ремонтируют круговые развязки на улице Леннувялья. Скорость движения в рабочей зоне ограничена, одна полоса движения закрыта. Ремонт развязок продлится до среды.

Организаторы Тартуского веломарафона просят с пониманием отнестись к затруднениям в движении велосипедистов и их сопровождения в районе Отепя-Кяэрику-Харимяэ-Принги-Пука-Палупера-Эльва.

При движении в районе проведения веломарафона необходимо учитывать дополнительное время. Участки дорог, которые будут закрыты, можно найти на карте Tark Tee или в навигационном приложении Waze.

Во время полумарафона Вооремаа в Йыгева на нескольких дорогах будут действовать ограничения скорости, а на перекрестках движение будет останавливаться на десять минут, чтобы участники могли пересечь дорогу.