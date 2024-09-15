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Осиновский рассказал о перспективах бесплатного общественного транспорта (1)

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Таллиннский автобус.
Таллиннский автобус. Фото: Liis Treimann

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, все социальные дотации и льготы для таллиннцев сохранятся, в том числе бесплатный общественный транспорт. Об этом сообщает портал Rus.ERR.

«Это касается не только общественного транспорта, но и разных пособий в сфере образования и социальной защиты. Цель социал-демократов, чтобы социальная политика была усилена после следующих выборов. Мы знаем, что в эстонской политике к этим вопросам разное отношение, и, конечно, это будет зависеть от решения избирателя на следующих выборах - кто создаст коалицию и с насколько сильным мандатом», - сказал Осиновский.

Он заверил, что социал-демократы продолжат отстаивать принципы социального государства.

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