«Это касается не только общественного транспорта, но и разных пособий в сфере образования и социальной защиты. Цель социал-демократов, чтобы социальная политика была усилена после следующих выборов. Мы знаем, что в эстонской политике к этим вопросам разное отношение, и, конечно, это будет зависеть от решения избирателя на следующих выборах - кто создаст коалицию и с насколько сильным мандатом», - сказал Осиновский.