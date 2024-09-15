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Президент Еврокомиссии планирует ввести новые квоты для предприятий

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Коровы на пастбище. Фото иллюстративное.
Коровы на пастбище. Фото иллюстративное. Фото: Ain Liiva

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 13 сентября, выступила с речью, в которой представила новый план - создание системы экологических кредитов.

Перевод: Ева Ойжинская

«Нам нужны новые финансовые инструменты, чтобы компенсировать фермерам дополнительные расходы на устойчивое развитие и вознаградить их за заботу о земле, воде и воздухе. Настало время вознаграждать тех, кто служит нашей планете», - сказала фон дер Ляйен на конференции, состоявшейся в Мюнхене.

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