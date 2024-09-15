Эстонская фигуристка Нина Петрыкина заняла седьмое место на турнире в Бергамо

В Союзе конькобежного спорта Эстонии сообщили, что Петрыкина набрала 60,73 балла в короткой программе. В произвольной программе Петрыкина набрала 104,25 балла, а по результатам двух программ - 164,98 балла.

В женском индивидуальном турнире победила американка Эмбер Гленн, набравшая 212,89 балла за две программы. Американские фигуристки завоевали и еще одну медаль - 17-летняя Сара Эверхардт стала серебряным призером. Действующая чемпионка мира японка Каори Сакамото стала третьей.

В короткой программе у мужчин Александр Селевко занял 11-е место, набрав 66,08 балла. Перед произвольной программой чемпион мира американец Илья Малинин опережает японцев Юму Кагияму и Шуна Сато. Мужская произвольная программа пройдет в воскресенье днем.