Поскольку повышение минимальной заработной платы учителей влияет и на зарплаты воспитателей детских садов, местные самоуправления забили тревогу: им не под силу выплачивать более высокие зарплаты.
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Из-за непредвиденных трат волости требуют от правительства более миллиона евро
Глава Союза городов и волостей Эстонии Вейкко Лухалайд направил письмо в правительство, Министерство финансов и Министерство образования и науки с просьбой выделить дополнительные средства на повышение зарплаты воспитателям детских садов.
По словам Лухалайда, проблема заключается в следующем: