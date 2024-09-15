Вс, 15.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Из-за непредвиденных трат волости требуют от правительства более миллиона евро

Copy
Детский сад. Снимок иллюстративный.
Детский сад. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Поскольку повышение минимальной заработной платы учителей влияет и на зарплаты воспитателей детских садов, местные самоуправления забили тревогу: им не под силу выплачивать более высокие зарплаты

Глава Союза городов и волостей Эстонии Вейкко Лухалайд направил письмо в правительство, Министерство финансов и Министерство образования и науки с просьбой выделить дополнительные средства на повышение зарплаты воспитателям детских садов.

По словам Лухалайда, проблема заключается в следующем:

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх