Сегодня можно в последний раз легально заглянуть во двор к жителям столичного района

Все открытые дворы отмечены на карте Google, где можно выбрать подходящие варианты по темам. Карта доступна на странице Ныммеских дворовых распродаж в Facebook. Открыть свои дворы приглашаются все жители Нымме, а также можно пригласить гостей из других районов для участия в этом событии и общения с местным сообществом. На распродажах можно будет найти много одежды и обуви, игрушки и книги, которые больше не используются, вкусные домашние заготовки, интересные изделия ручной работы и предметы прикладного искусства.