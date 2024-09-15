В воскресенье в Таллинне, в районе Нымме, состоится последний в этом сезоне День дворовых распродаж, когда более пятидесяти дворов будут открыты для посетителей.
Сегодня можно в последний раз легально заглянуть во двор к жителям столичного района
Все открытые дворы отмечены на карте Google, где можно выбрать подходящие варианты по темам. Карта доступна на странице Ныммеских дворовых распродаж в Facebook. Открыть свои дворы приглашаются все жители Нымме, а также можно пригласить гостей из других районов для участия в этом событии и общения с местным сообществом. На распродажах можно будет найти много одежды и обуви, игрушки и книги, которые больше не используются, вкусные домашние заготовки, интересные изделия ручной работы и предметы прикладного искусства.
Традиция дворовых распродаж в Нымме существует с 2020 года. С мая по сентябрь, каждое третье воскресенье месяца, десятки дворов открывают свои двери.
Изначально начавшись как обычные гаражные распродажи, это мероприятие превратилось в ежемесячный праздник для местного сообщества, где теперь можно посетить домашние кафе и художественные выставки. Дворовые распродажи в Нымме стали популярным и ожидаемым событием, и с каждым разом к ним присоединяется все больше новых дворов, которые можно исследовать.