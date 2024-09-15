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Сегодня можно в последний раз легально заглянуть во двор к жителям столичного района

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Дворовая распродажа. Фото иллюстративное.
Дворовая распродажа. Фото иллюстративное. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В воскресенье в Таллинне, в районе Нымме, состоится последний в этом сезоне День дворовых распродаж, когда более пятидесяти дворов будут открыты для посетителей.

Все открытые дворы отмечены на карте Google, где можно выбрать подходящие варианты по темам. Карта доступна на странице Ныммеских дворовых распродаж в Facebook. Открыть свои дворы приглашаются все жители Нымме, а также можно пригласить гостей из других районов для участия в этом событии и общения с местным сообществом. На распродажах можно будет найти много одежды и обуви, игрушки и книги, которые больше не используются, вкусные домашние заготовки, интересные изделия ручной работы и предметы прикладного искусства.

Традиция дворовых распродаж в Нымме существует с 2020 года. С мая по сентябрь, каждое третье воскресенье месяца, десятки дворов открывают свои двери.

Изначально начавшись как обычные гаражные распродажи, это мероприятие превратилось в ежемесячный праздник для местного сообщества, где теперь можно посетить домашние кафе и художественные выставки. Дворовые распродажи в Нымме стали популярным и ожидаемым событием, и с каждым разом к ним присоединяется все больше новых дворов, которые можно исследовать.

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