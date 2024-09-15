Музей под открытым небом в Рокка-аль-Маре отмечает День эстонского хлеба

Керти Сёнмез, организатор мероприятия, которое проводится уже 15-й год подряд, пояснила, что на этот раз девизом мероприятия стал дух Года культурного богатства.

«На традиции эстонской кухни повлияли местные условия и история, а также культурные контакты и отношения с ближними и дальними соседями. На мероприятии этого года мы рассмотрим, как блюда эстонской кухни попала на наши столы», - подчеркнула Сёнмез.

Как принято, на хуторах в Музее под открытым небом посетители смогут ознакомиться с процессом производства хлеба - от обмолота зерна до выпечки. На хуторе Köstriaseme можно увидеть, как обрабатывают собранное зерно, во дворе хутора Sassi-Jaani - попробовать свои силы в помоле ржаных зерен, а на хуторе Härjapea - принять участие в выпечке хлеба.

В программе - выбор лучшего домашнего хлеба, выступления народных музыкантов, кукольный театр, рукоделие и мастер-классы. Также пройдет осенняя ярмарка, где будут представлены не только традиционные блюда и изделия ремесленников, но и дары осени, растения, семена и многое другое.

Мероприятие продлится до 16:00.