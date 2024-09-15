Клиент приобрел подарочную карту отеля Saku Mõis за 137,50 евро. Однако вскоре гостиничный оператор прекратил свою деятельность, а подарочную карту клиент использовать не успел. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) обязал фирму вернуть клиенту деньги, однако этого так и не произошло.
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«Это был подарок моего ребенка»: гостиничный бизнес закрылся, а клиент остался без обещанных денег
Перевод: Анита Авакова
Клиент приобрел подарочную карту 6 января 2023 года. Подарочный сертификат включал посещение Õllespaa на двоих в течение полутора часов в отеле Saku Mõis. Согласно описанию услуги, Õllespaa - это пивная ванна, которая благотворно влияет на кровеносные сосуды и расслабляет тело.