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«Это был подарок моего ребенка»: гостиничный бизнес закрылся, а клиент остался без обещанных денег

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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Клиент приобрел подарочную карту отеля Saku Mõis за 137,50 евро. Однако вскоре гостиничный оператор прекратил свою деятельность, а подарочную карту клиент использовать не успел. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) обязал фирму вернуть клиенту деньги, однако этого так и не произошло. 

Перевод: Анита Авакова

Клиент приобрел подарочную карту 6 января 2023 года. Подарочный сертификат включал посещение Õllespaa на двоих в течение полутора часов в отеле Saku Mõis. Согласно описанию услуги, Õllespaa - это пивная ванна, которая благотворно влияет на кровеносные сосуды и расслабляет тело.

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