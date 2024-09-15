«Это был подарок моего ребенка»: гостиничный бизнес закрылся, а клиент остался без обещанных денег

Клиент приобрел подарочную карту отеля Saku Mõis за 137,50 евро. Однако вскоре гостиничный оператор прекратил свою деятельность, а подарочную карту клиент использовать не успел. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) обязал фирму вернуть клиенту деньги, однако этого так и не произошло.