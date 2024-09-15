Жертв заставляли работать в общепите: в Латвии три человека предстанут перед судом за порабощение граждан Индии

Первое заседание суда по делу состоится 12 февраля 2025 года.

Обвиняемыми по делу являются Татьяна Чертова, Наталья Марчевская и Амар Сингх. По данным Firmas.lv, Чертова является бенефициаром предприятия Amar Singh, деятельность которого приостановлена с апреля 2024 года. Ранее владелицей предприятия была Марчевская. Чертова также является бенефициарным владельцем предприятия отрасли общепита Namaste.

Согласно обвинению, Амар Сингх был руководителем организованной группы и организовал вербовку двух граждан Индии для принудительной работы в Латвии.

В ноябре прошлого года Госполиция задержала трех человек по подозрению в порабощении двух иностранных граждан для принудительного труда в ресторане индийской кухни в Риге. Двое граждан Индии, имеющих вид на жительство в Латвии, незаконно работали в этом ресторане в течение пяти месяцев и являлись жертвами порабощения.

Обвиняемый обманным путем предложил потерпевшим работу поварами в Латвии, зная о их тяжелом материальном положении и пообещав хороший заработок, хорошие условия жизни и бесплатное питание, а также помощь в оформлении визы, запросив за это 10 000 евро.

Обвиняемый также организовал открытие индийского ресторана в Латвии, где планировалось эксплуатировать потерпевших. Он обратился к знакомой женщине с предложением зарегистрировать предприятие и открыть ресторан, на что она согласилась, став членом организованной группы. Через некоторое время к группе присоединилась еще одна женщина, которая занималась юридическими вопросами и бухгалтерией компании.

Когда потерпевшие прибыли в Латвию, обвиняемые забрали у них все документы, заставив работать поварами и убирать помещения ресторана. Потерпевшие работали без выходных не менее 16 часов в день, не получали обещанной зарплаты и жили в помещениях ресторана, не имея возможности соблюдать минимальную гигиену.

В случае неподчинения обвиняемые угрожали отправить их назад Индию, грозили расправой и подвергали физическому насилию.

Прокуратура отмечает, что благодаря успешному сотрудничеству с Государственной трудовой инспекцией, которая провела проверку в ресторане и выявила грубые нарушения, а также расследованию Госполиции дело передано в суд для привлечения обвиняемых к ответственности. В свою очередь общество «Убежище "Безопасный дом"» оказывало помощь потерпевшим, которые не знали ни одного иностранного языка, не имели средств к существованию и места жительства.

Поскольку в ходе расследования было установлено, что торговля людьми совершалась в интересах юридического лица, начат также процесс о применении к предприятию принудительных мер.