В воскресенье, на заседании совета Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в отеле Meriton Spa, партия выпустила политическое заявление, в котором осудила действия правительства в отношении копии памятника в Лихула, сравнив их со стилем тоталитарных государств. EKRE также требует удаления Бронзового солдата из публичного пространства и отставки или смещения министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия).
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Совет EKRE потребовал демонтажа Бронзового солдата и отставки Лаури Ляэнеметса (2)
Перевод: Сергей Светлов
«Поскольку полиция действовала с нарушением закона, мы видим в этом угрозу для дальнейшего функционирования правового государства. Массовые нарушения законов ставят под угрозу принцип эстонской государственности, основанный на национальной идентичности, неотъемлемой частью которой является наше восприятие истории. Сегодняшнее экстремально-либеральное глобалистское правительство своими действиями отвергло эти основы», - говорится в заявлении.