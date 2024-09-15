В воскресенье, на заседании совета Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в отеле Meriton Spa, партия выпустила политическое заявление, в котором осудила действия правительства в отношении копии памятника в Лихула, сравнив их со стилем тоталитарных государств. EKRE также требует удаления Бронзового солдата из публичного пространства и отставки или смещения министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия).