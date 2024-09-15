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ГАЛЕРЕЯ Совет EKRE потребовал демонтажа Бронзового солдата и отставки Лаури Ляэнеметса (2)

Обновлено 15 сентября 2024, 19:26
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В воскресенье, на заседании совета Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в отеле Meriton Spa, партия выпустила политическое заявление, в котором осудила действия правительства в отношении копии памятника в Лихула, сравнив их со стилем тоталитарных государств. EKRE также требует удаления Бронзового солдата из публичного пространства и отставки или смещения министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия).

Перевод: Сергей Светлов

«Поскольку полиция действовала с нарушением закона, мы видим в этом угрозу для дальнейшего функционирования правового государства. Массовые нарушения законов ставят под угрозу принцип эстонской государственности, основанный на национальной идентичности, неотъемлемой частью которой является наше восприятие истории. Сегодняшнее экстремально-либеральное глобалистское правительство своими действиями отвергло эти основы», - говорится в заявлении.

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