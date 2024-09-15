АНАЛИЗ Не просто слухи: госсектор в Эстонии на самом деле довольно большой

Первый миф гласит, что где-то стоят огромные министерства, в каждом из которых работает по 5000 чиновников. И если бы удалось сократить армию чиновников, то все было бы прекрасно. Это подтверждают и данные самого Министерства финансов: на конец 2023 года в Эстонии насчитывалось 137 644 сотрудника государственного сектора.