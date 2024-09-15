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АНАЛИЗ Не просто слухи: госсектор в Эстонии на самом деле довольно большой

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Министерство экономики и министерство юстиции в Таллинне. Иллюстративное фото.
Министерство экономики и министерство юстиции в Таллинне. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В отношении размера государственного сектора Эстонии существует два противоположных мифа. Истина, как это часто бывает, находится где-то посередине.

Перевод: Ева Ойжинская

Первый миф гласит, что где-то стоят огромные министерства, в каждом из которых работает по 5000 чиновников. И если бы удалось сократить армию чиновников, то все было бы прекрасно. Это подтверждают и данные самого Министерства финансов: на конец 2023 года в Эстонии насчитывалось 137 644 сотрудника государственного сектора.

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