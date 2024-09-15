В Чехии тысячи людей эвакуируются из-за подъема уровня воды. В нескольких регионах уровень рек достиг критического предела после ночных ливней. В городе Брно, втором по величине в стране, эвакуировали больницу.
ВИДЕО ⟩ Центральная Европа тонет: в Чехии эвакуируют больницы, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома
Перевод: Сергей Светлов
Метеорологи предупреждают, что ситуация может ухудшиться, так как продолжаются дожди, вызванные циклоном «Борис», и уровень рек продолжает подниматься. Высший уровень предупреждения о наводнениях введен примерно в 90 населенных пунктах по всей стране.
В городе Опава до 10 000 человек было призвано покинуть свои дома. Людей эвакуируют на лодках с затопленных территорий вдоль реки Опава. Тысячи людей также эвакуируются из городов Крнов и Чески-Тешин, а в Остраве ожидается скорое достижение критического уровня воды в реке Одра.
В Чехии как минимум четверо человек пропали без вести в результате наводнений. Трое из них находились в одной машине, которую сильное течение унесло в городе Липова-Лазне. Один человек упал в реку на юге страны, сообщает AFP.
На юге страны прорвало плотину, что привело к затоплению городов и деревень, расположенных ниже по течению. Целые деревни оказались отрезаны от остального мира.
«Сейчас главное - сосредоточиться на спасении человеческих жизней», - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью государственному телевидению. Полиция предупредила людей избегать поездок в горный регион Есеники на северо-востоке страны, который почти полностью отрезан от внешнего мира, сообщил местный мэр Зденка Блищтанова порталу Lidocky.cz.
Ситуация в других странах Центральной Европы
Сильные ливни продолжатся до понедельника в Польше, Австрии и других регионах Центральной Европы.
Сегодня утром премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в результате наводнения на юге Польши, в районе Клодзко, погиб человек. Около 1600 человек были эвакуированы в Клодзко, а власти Польши привлекли армию для помощи спасателям.
Польские власти закрыли пограничный пункт Голковице с Чешской Республикой после того, как река вышла из берегов в субботу. Также были закрыты несколько дорог и приостановлено железнодорожное сообщение на линии, соединяющей города Прудник и Ныса.
На северо-востоке Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия, погиб пожарный во время спасательных работ. Губернатор региона Йоханна Микль-Ляйтнер заявила, что этот район признан зоной природного бедствия. Спасатели в регионе получили около 5000 вызовов, связанных с наводнением, многие жители оказались в ловушке в своих домах, сообщает AFP.
По данным новостного агентства APA, в восточной части Австрии было приостановлено движение на нескольких железнодорожных линиях, а в столице Вене были закрыты несколько линий метро из-за угрозы наводнения. С пятницы венские спасательные службы получили более 150 вызовов для ликвидации последствий урагана.
В северной Австрии, в регионе Тироль, выпало необычно большое количество снега для середины сентября - местами толщина снежного покрова достигает одного метра.
В столице Словакии, Братиславе, из-за сложных погодных условий объявлено чрезвычайное положение. Наводнения затопили небольшие города к западу от Братиславы.
На юго-востоке Румынии, в регионах Галац и Васлуй, вчера в результате наводнений погибли четыре человека.
«Мы снова сталкиваемся с последствиями изменения климата, которые все чаще проявляются в Европе и имеют драматические последствия, - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. - Мы должны продолжать укреплять нашу способность справляться с экстремальными погодными явлениями».