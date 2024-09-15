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ВИДЕО Центральная Европа тонет: в Чехии эвакуируют больницы, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома

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Человек пробирается по дороге, пострадавшей от наводнения, после сильного дождя в Есенике, Чешская Республика, 15 сентября 2024 года.
Человек пробирается по дороге, пострадавшей от наводнения, после сильного дождя в Есенике, Чешская Республика, 15 сентября 2024 года. Фото: David W Cerny

В Чехии тысячи людей эвакуируются из-за подъема уровня воды. В нескольких регионах уровень рек достиг критического предела после ночных ливней. В городе Брно, втором по величине в стране, эвакуировали больницу.

Перевод: Сергей Светлов

Метеорологи предупреждают, что ситуация может ухудшиться, так как продолжаются дожди, вызванные циклоном «Борис», и уровень рек продолжает подниматься. Высший уровень предупреждения о наводнениях введен примерно в 90 населенных пунктах по всей стране.

В городе Опава до 10 000 человек было призвано покинуть свои дома. Людей эвакуируют на лодках с затопленных территорий вдоль реки Опава. Тысячи людей также эвакуируются из городов Крнов и Чески-Тешин, а в Остраве ожидается скорое достижение критического уровня воды в реке Одра.

В Чехии как минимум четверо человек пропали без вести в результате наводнений. Трое из них находились в одной машине, которую сильное течение унесло в городе Липова-Лазне. Один человек упал в реку на юге страны, сообщает AFP.

На юге страны прорвало плотину, что привело к затоплению городов и деревень, расположенных ниже по течению. Целые деревни оказались отрезаны от остального мира.

«Сейчас главное - сосредоточиться на спасении человеческих жизней», - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью государственному телевидению. Полиция предупредила людей избегать поездок в горный регион Есеники на северо-востоке страны, который почти полностью отрезан от внешнего мира, сообщил местный мэр Зденка Блищтанова порталу Lidocky.cz.

Ситуация на улицах города Глухолазы на юге Польши.
Ситуация на улицах города Глухолазы на юге Польши. Фото: SERGEI GAPON

Ситуация в других странах Центральной Европы

Сильные ливни продолжатся до понедельника в Польше, Австрии и других регионах Центральной Европы.

Сегодня утром премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в результате наводнения на юге Польши, в районе Клодзко, погиб человек. Около 1600 человек были эвакуированы в Клодзко, а власти Польши привлекли армию для помощи спасателям.

Польские власти закрыли пограничный пункт Голковице с Чешской Республикой после того, как река вышла из берегов в субботу. Также были закрыты несколько дорог и приостановлено железнодорожное сообщение на линии, соединяющей города Прудник и Ныса.

На северо-востоке Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия, погиб пожарный во время спасательных работ. Губернатор региона Йоханна Микль-Ляйтнер заявила, что этот район признан зоной природного бедствия. Спасатели в регионе получили около 5000 вызовов, связанных с наводнением, многие жители оказались в ловушке в своих домах, сообщает AFP.

По данным новостного агентства APA, в восточной части Австрии было приостановлено движение на нескольких железнодорожных линиях, а в столице Вене были закрыты несколько линий метро из-за угрозы наводнения. С пятницы венские спасательные службы получили более 150 вызовов для ликвидации последствий урагана.

В северной Австрии, в регионе Тироль, выпало необычно большое количество снега для середины сентября - местами толщина снежного покрова достигает одного метра.

В столице Словакии, Братиславе, из-за сложных погодных условий объявлено чрезвычайное положение. Наводнения затопили небольшие города к западу от Братиславы.

На юго-востоке Румынии, в регионах Галац и Васлуй, вчера в результате наводнений погибли четыре человека.

«Мы снова сталкиваемся с последствиями изменения климата, которые все чаще проявляются в Европе и имеют драматические последствия, - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. - Мы должны продолжать укреплять нашу способность справляться с экстремальными погодными явлениями».

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