ВИДЕО Центральная Европа тонет: в Чехии эвакуируют больницы, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома

Перевод: Сергей Светлов

Метеорологи предупреждают, что ситуация может ухудшиться, так как продолжаются дожди, вызванные циклоном «Борис», и уровень рек продолжает подниматься. Высший уровень предупреждения о наводнениях введен примерно в 90 населенных пунктах по всей стране.

В городе Опава до 10 000 человек было призвано покинуть свои дома. Людей эвакуируют на лодках с затопленных территорий вдоль реки Опава. Тысячи людей также эвакуируются из городов Крнов и Чески-Тешин, а в Остраве ожидается скорое достижение критического уровня воды в реке Одра.

В Чехии как минимум четверо человек пропали без вести в результате наводнений. Трое из них находились в одной машине, которую сильное течение унесло в городе Липова-Лазне. Один человек упал в реку на юге страны, сообщает AFP.

На юге страны прорвало плотину, что привело к затоплению городов и деревень, расположенных ниже по течению. Целые деревни оказались отрезаны от остального мира.

«Сейчас главное - сосредоточиться на спасении человеческих жизней», - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью государственному телевидению. Полиция предупредила людей избегать поездок в горный регион Есеники на северо-востоке страны, который почти полностью отрезан от внешнего мира, сообщил местный мэр Зденка Блищтанова порталу Lidocky.cz.

Ситуация на улицах города Глухолазы на юге Польши. Фото: SERGEI GAPON

Ситуация в других странах Центральной Европы

Сильные ливни продолжатся до понедельника в Польше, Австрии и других регионах Центральной Европы.