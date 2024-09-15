Керсти Кальюлайд: поддержка Украины странами Запада омрачена тупиковой ситуацией

Кальюлайд раскритиковала ситуацию, когда представители разных стран, встречаясь вместе, утверждают, что они единым фронтом стоят за Киев. Но в то же время приводится целый ряд оправданий, что многое уже сделано и больше ничего сделать нельзя - то из-за выборов, то по другим причинам. Кальюлайд призналась, что в этой ситуации она начинает терять терпение.

«Мы все знаем, что нужно сделать: то, что подсчитало наше Министерство обороны, и то, что многие говорили мне, что цифры, с которыми я хожу уже со времен совещания в Давосе - что мы внесли 0,2 процента нашего ВВП в эту победу - что этого слишком мало», - отметила Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд упрекнула страны Запада как в нерешительности, так и в том, что они верят рассказам российского диктатора Владимира Путина об эскалации.

«Мы отлично знаем, что Путин сам себе решит, какой, по его мнению, является эскалация, и что нет смысла ни бояться чего-то, ни пытаться что-то предсказать. Гораздо разумнее просто делать то, что нужно», - подчеркнула Кальюлайд в своем видеопосте.

«Украинцы своим наступлением в Курской области уже показали, что можно пересечь проведенные Россией красные линии - и ничего не случится. Я думаю, нужно больше смелости - смелости для принятия решений».

По словам Кальюлайд, задача номер один - чтобы Соединенные Штаты позволили бы украинцам запускать поставляемые им из США ракеты туда, куда надо. И чтобы Париж начал поставку тех ракет, которые он разрешает украинцам запускать по мере необходимости.

«Больше всего из участников последних дискуссий форума мне запомнился снайпер, который воюет с 2014 года. Он сказал, что из его жизни пропали десять последних лет, что у него должны быть своя семья и любимые дети, но у него ничего этого нет, у него есть только война», - вспоминает Кальюлайд.