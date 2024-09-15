ISW: ВСУ прорвали границу РФ в новом месте

В Курской области продолжаются бои на юге Глушковского направления. Как сообщил в субботу, 14 сентября, канал «Агентство.Новости», спутники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали пожары в селе Веселое Глушковского района.

Как отмечает издание Forbes, до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) попробовали провести «неожиданную украинскую операцию», по сути, повторившую в меньшем масштабе наступление украинских войск в Курской области 6 августа.

«Зашли, в новом месте, на километры»

По данным украинского Telegram-канала «Khorne Group. Цитадель 2.0 . Surprise for Russians», Украина проводила операцию «Багратион». «Зашли, в новом месте, на километры… Группировка российских срочников в не одну тысячу человек - под угрозой окружения», - говорится в посте.

Военный аналитик Ян Матвеев в свою очередь написал о прорыве ВСУ в село Веселое. По его данным, от него до Глушково, где расположены понтонные переправы российских военных, - 7,5 км по дороге.

На опубликованных 13 сентября геолокационных кадрах видно, что украинские войска действуют на юге Веселого (к юго-западу от Глушково), отмечали эксперты американского Института изучения войны (ISW) в сводке от 14 сентября.

Российские провоенные блогеры также сообщили о новом наступлении украинской армии в Курской области. Некоторые из них сообщили, что ВСУ взяли Веселое, другие пишут, что бои идут на подступе к селу.