На следующей неделе Таллинн посетят два круизных судна

Первым из Стокгольма в понедельник прибудет судно Norwegian Dawn под флагом Багамских островов; вечером того же дня лайнер отправится в Ригу.

Во второй половине сентября судно проведет большую часть времени в Северном море, а в октябре зайдет в порты Средиземноморья в Испании, Италии, Греции, Турции и на западе Балкан.

В ноябре Norwegian Dawn отправится в турне вдоль западного побережья Африки, посетив не только Марокко и Канарские острова, но и такие экзотические места, как Сенегал, Гамбия, Кот-д'Ивуар, Ангола и Намибия.

Рождество и Новый год лайнер проведет в пути из Катара на Маврикий, с остановками на Сейшельских островах, в Кении, Танзании и на Мадагаскаре. Африканский вояж Norwegian Dawn закончится только в конце марта на островах Зеленого Мыса, а затем его снова ждет Средиземноморье. В следующий раз судно прибудет в Эстонию 30 мая.

Вторым прибывающим в Таллинн в понедельник станет лайнер MSC Poesia под панамским флагом, который придет из Риги, совершая одиннадцатидневный круиз, начавшийся и завершающийся в Стокгольме.

Из Таллинна MSC Poesia отправится в Хельсинки, и в этом сезоне судно, в свое время окрещенное Софи Лорен, больше не появится в Эстонии.

В конце сентября судно отправится из Копенгагена в Геную - город, где герой книги Джеймса Крюса Тим Талер видел летающий трамвай.

Весь октябрь и половина ноября пройдут под звездами Средиземномья. Затем, после остановок в Португалии и на Канарских островах, корабль отправится через Атлантику в Бразилию и Аргентину. В круизах между портами Уругвая, Бразилии и Аргентины пройдут Рождество, Новый год и часть осени Южного полушария - и так до середины апреля.

Затем MSC Poesia вернется в Европу и только 5 мая следующего года вновь зайдет в Ванасадам.