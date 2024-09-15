Компания по производству электромобилей Tesla, возглавляемая миллиардером Илоном Маском, пообещала в этом году представить свое первое такси без водителя, испытания которого уже идут. Возможно, недавно заснятое замаскированное транспортное средство и есть новый автономный автомобиль под названием CyberCab?
ФОТО ⟩ Это и есть революционное беспилотное такси Tesla?
Перевод: Сергей Светлов
Tesla вновь привлекла внимание своих поклонников, инвесторов и наблюдателей в автомобильной отрасли, намекнув на предстоящую модель роботакси, которую, как ожидается, представят публике 10 октября на мероприятии в Лос-Анджелесе.
Недавно пользователь Reddit с ником Boopitysmopp опубликовал на платформе фотографию, на которую ссылается издание Electrek (пост уже был удален), что вызвало спекуляции относительно внешнего вида и выхода нового CyberCab.
Испытательный автомобиль, традиционно для автопрома покрытый камуфляжем, уже был замечен в реальной жизни на территории знаменитой студии Warner Brothers в Лос-Анджелесе, где планируется презентация нового важного продукта Tesla.
Замаскированное транспортное средство с ярко-желтым цветом и двумя дверями напоминает фары Tesla Model 3, но имеет также угловатые элементы дизайна, схожие с Cybertruck, например, полноразмерные светодиодные задние фонари.
🚨BREAKING 🚨— Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) September 13, 2024
Woah Tesla is testing this heavily camouflaged Cybercab robotaxi on the Warner Brothers lot.
We’ll see the reveal on 10/10! pic.twitter.com/DDpR3hKLJk
На первый взгляд, машина даже может напоминать игрушечный автомобиль. Похожее изображение недавно было опубликовано в одной из книг об Илоне Маске.
Маск подчеркнул, что это следующий большой шаг компании в развитии автономных технологий вождения. Спекуляции охватывают множество аспектов: от внешнего вида автомобиля до его способности изменить городской транспорт по всему миру. Кабина автомобиля небольшая, так как отсутствует место для водителя, а пассажиры могут заходить через переднюю дверь, садясь на место, где обычно сидит водитель.
Однако, несмотря на смелые обещания Tesla, не все уверены, что CyberCab станет тем прорывом, который обещает руководитель компании. Системы автопилота по-прежнему находятся на уровне 2 автономности, что означает необходимость контроля со стороны человека. Кроме того, правовая база для автономных транспортных средств все еще находится на ранней стадии, особенно что касается их самостоятельного движения по улицам США.
So I guess recent Bloomberg news piece explains why Tesla started extensive data collection in "WB Studio" area 4 or so days ago.— green (@greentheonly) September 1, 2024
This is in addition to other areas like Tesla Diner, various SF and Bay Area pieces and so on. pic.twitter.com/NO4Bprugak
Тем не менее, Tesla уже активно готовится к успешной презентации в октябре. Сообщается, что компания тщательно картографировала район Лос-Анджелеса, чтобы беспилотные автомобили могли ориентироваться на улицах.
Как всегда, Tesla держит всех в неизвестности до последнего момента, при этом раздавая намеки, которые поддерживают интерес публики.