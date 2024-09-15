ФОТО Это и есть революционное беспилотное такси Tesla?

Перевод: Сергей Светлов

Tesla вновь привлекла внимание своих поклонников, инвесторов и наблюдателей в автомобильной отрасли, намекнув на предстоящую модель роботакси, которую, как ожидается, представят публике 10 октября на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Недавно пользователь Reddit с ником Boopitysmopp опубликовал на платформе фотографию, на которую ссылается издание Electrek (пост уже был удален), что вызвало спекуляции относительно внешнего вида и выхода нового CyberCab.

Испытательный автомобиль, традиционно для автопрома покрытый камуфляжем, уже был замечен в реальной жизни на территории знаменитой студии Warner Brothers в Лос-Анджелесе, где планируется презентация нового важного продукта Tesla.

Замаскированное транспортное средство с ярко-желтым цветом и двумя дверями напоминает фары Tesla Model 3, но имеет также угловатые элементы дизайна, схожие с Cybertruck, например, полноразмерные светодиодные задние фонари.

🚨BREAKING 🚨

Woah Tesla is testing this heavily camouflaged Cybercab robotaxi on the Warner Brothers lot.



We’ll see the reveal on 10/10! pic.twitter.com/DDpR3hKLJk — Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) September 13, 2024

На первый взгляд, машина даже может напоминать игрушечный автомобиль. Похожее изображение недавно было опубликовано в одной из книг об Илоне Маске.