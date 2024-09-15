Согласно статистике продаж торговой сети Rimi, продажи некоторых продуктов питания, произведенных в Эстонии, даже имеют небольшую тенденцию к росту, хотя цены на них могут быть выше, чем на альтернативные варианты.
Rimi: продажи продуктов отечественного производства начали расти
«Приятно видеть, что, несмотря на сложные времена, отечественные продукты, которые могут быть дороже зарубежных альтернатив, продолжают попадать в корзины наших покупателей, и особое внимание к ним вполне оправдано. Мы даже наблюдаем небольшой рост продаж этих продуктов в разных категориях», - отметила руководитель отдела закупок Rimi Марилин Юриссон.
По словам Юриссон, например, продажи отечественных чипсов и снеков значительно выросли - на 44 процента. Продажи отечественных спиртных напитков выросли на 21 процент, а отечественных веганских продуктов - на 12 процентов.