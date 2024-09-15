Rimi: продажи продуктов отечественного производства начали расти

«Приятно видеть, что, несмотря на сложные времена, отечественные продукты, которые могут быть дороже зарубежных альтернатив, продолжают попадать в корзины наших покупателей, и особое внимание к ним вполне оправдано. Мы даже наблюдаем небольшой рост продаж этих продуктов в разных категориях», - отметила руководитель отдела закупок Rimi Марилин Юриссон.