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Политическая партия требует от правительства отмены Закона о земельном налоге

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Участок частной земли. Фото иллюстративное.
Участок частной земли. Фото иллюстративное. Фото: Пеэтер Ланговитс

В Министерство финансов поступило письмо от партии «Отечество» с предложением о внесении в законодательство изменений, направленных на отмену недавно принятого Закона о земельном налоге, который позволяет ежегодно увеличивать налог на землю на сто процентов.

Перевод: Ева Ойжинская

Согласно системе документооборота Министерства финансов, партия «Отечество» направила законопроект, в котором предлагается отменить принятый в июне этого года закон о земельном налоге. Этот закон допускает ежегодное увеличение земельного налога на сто процентов и отменяет освобождение от налога на землю, используемую под жилыми постройками.

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