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При пересечении Ла-Манша погибло как минимум восемь человек

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Мигранты направляются к лодке у берегов Франции. Иллюстративное фото.
Мигранты направляются к лодке у берегов Франции. Иллюстративное фото. Фото: SAMEER AL-DOUMY

В ночь на воскресенье в Ла-Манше погибло по меньшей мере восемь человек, пытавшихся добраться на переполненной лодке из Франции в Великобританию, сообщили французские власти.

Власти заметили лодку, попавшую в беду, поздно вечером в субботу недалеко от города Амблетё на побережье. В район были направлены спасательные корабли, на берегу 53 мигрантам была оказана медицинская помощь, сообщили морские службы.

«Несмотря на оказанную первую помощь, восемь человек скончались. В ходе морских поисков больше людей не было найдено», - заявили власти.

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