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Глобальное потепление ускоряет исчезновение видов на севере Лапландии

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Лапландия. Иллюстративное фото.
Лапландия. Иллюстративное фото. Фото: Uwe Gernhoefer / PantherMedia / Uwe Gernhoefer

Многие виды зависят от продолжительного снежного периода, но этим летом снежный покров в регионе растаял раньше обычного, сообщает Yle.

Глобальное потепление ускоряет исчезновение видов на крайнем севере Финляндии.

Все большее количество видов растений, произрастающих в тундре Лапландии, может оказаться под угрозой исчезновения, говорится в исследовании Университета Ювяскюля.

Уже сейчас на севере Лапландии больше видов, находящихся под угрозой исчезновения, исчезнувших и недостаточно изученных, чем в других регионах Финляндии.

Многие виды зависят от продолжительного снежного периода, но этим летом снежный покров в регионе растаял раньше обычного.

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