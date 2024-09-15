Глобальное потепление ускоряет исчезновение видов на севере Лапландии

Глобальное потепление ускоряет исчезновение видов на крайнем севере Финляндии.

Все большее количество видов растений, произрастающих в тундре Лапландии, может оказаться под угрозой исчезновения, говорится в исследовании Университета Ювяскюля.

Уже сейчас на севере Лапландии больше видов, находящихся под угрозой исчезновения, исчезнувших и недостаточно изученных, чем в других регионах Финляндии.

Многие виды зависят от продолжительного снежного периода, но этим летом снежный покров в регионе растаял раньше обычного.