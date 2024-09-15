В ближайшие дни в Эстонии станет прохладнее

В ночь на вторник в Эстонии ожидается ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер южных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, на побережье до 18 градусов. Во вторник днем переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 19-25 градусов.

В ночь на среду переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, на побережье до 17 градусов. В среду днем малооблачная погода, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха днем 17-23 градуса.

В ночь на четверг переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 6-12 градусов, на побережье до 17 градусов. В четверг днем малооблачная погода, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный - западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем 16-22 градуса.