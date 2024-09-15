ГАЛЕРЕЯ Таллиннский Дом искусства отметил юбилей

Перевод: Сергей Светлов

«Дом искусства является хранителем преемственности эстонского искусства и самым достойным зданием, где искусство создается и представляется публике. Здесь ценят наших художников, которые слой за слоем создают культурный пласт. Обещание привести в порядок этот 90-летний памятник архитектуры было дано давно, и я рада, что даже в трудные времена это обещание исполняется», - сказала министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ).

«Мы искренне благодарим правительство, министра культуры Хейди Пурга и команду Министерства культуры, которые воплотили это долгожданное решение. По словам Пурга, символично, что именно на юбилейной неделе Таллиннского Дом искусства было принято решение выделить 9,9 миллиона евро на его реновацию. Благодаря этому решению и четырем годам усилий мы скоро сможем радоваться обновленному Дому искусства!» - написали его представители в социальных сетях.

Сегодня днем на площади Вабадузе приглашались все друзья и сторонники Дома искусства для совместного празднования юбилея и угощения кренделем.