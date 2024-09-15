Несмотря на то, что сейчас только середина сентября, в Австрии и Италии бушуют снежные бури, которые эксперты по погоде считают уникальными. В Италии буря унесла жизнь женщины, отправившейся в поход в горы.
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ВИДЕО ⟩ В Австрии и Италии бушует беспрецедентная снежная буря
Перевод: Сергей Светлов
Ранние снежные пейзажи, напоминающие зимнюю сказку, могут быстро превратиться в кошмар, когда снега становится настолько много, что это мешает повседневной жизни людей. Именно такая ситуация сейчас сложилась в Альпах в Австрии и Италии, где внезапная снежная буря вызвала полный хаос. Сильные снегопады также затрудняют поездки в Альпы.