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Эстония прекратит производство одно- и двухцентовых монет в следующем году

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Евроценты.
Евроценты. Фото: Shutterstock.com/

С нового года начнут действовать новые правила округления, и Эстония завершит чеканку этих монет. Одно- и двухцентовые монеты с контуром Эстонии будут отправлены в другие европейские страны, где их еще используют, сообщает ERR.

Так как они редко использовались при оплате, с нового года вводятся правила округления - при оплате наличными итоговая сумма будет округляться до ближайших пяти центов.

«Роль одно- и двухцентовых монет в торговой сети станет очень малозначительной. Ими по-прежнему можно будет расплачиваться, но в кассе магазина их обратно не дадут. Практическая необходимость в них исчезнет», - пояснил руководитель отдела наличных Банка Эстонии Райт Роосве.

Банк Эстонии также решил организовать кампанию по сбору центов.

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