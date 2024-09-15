С нового года начнут действовать новые правила округления, и Эстония завершит чеканку этих монет. Одно- и двухцентовые монеты с контуром Эстонии будут отправлены в другие европейские страны, где их еще используют, сообщает ERR.
Эстония прекратит производство одно- и двухцентовых монет в следующем году
Так как они редко использовались при оплате, с нового года вводятся правила округления - при оплате наличными итоговая сумма будет округляться до ближайших пяти центов.
«Роль одно- и двухцентовых монет в торговой сети станет очень малозначительной. Ими по-прежнему можно будет расплачиваться, но в кассе магазина их обратно не дадут. Практическая необходимость в них исчезнет», - пояснил руководитель отдела наличных Банка Эстонии Райт Роосве.
Банк Эстонии также решил организовать кампанию по сбору центов.