Родные сообщили в воскресенье, 15 сентября, около половины шестого вечера, что в районе Лийваку деревни Хара в волости Куусалу (Харьюмаа) Казимир ушел в лес за грибами днем и до сих пор не вернулся домой. Телефона при себе у него нет.
НУЖНА ПОМОЩЬ ⟩ Полиция разыскивает 73-летнего Казимира, который заблудился в лесу
Рост Казимира - 175 см, он худощавого телосложения. У него седые волосы. В лес он отправился в сине-сером спортивном костюме, серой кепке, черных сапогах и с коричневым полиэтиленовым пакетом.
Полицейские патрули прочесывают район его исчезновения, к поискам также подключены вертолет и добровольцы.
Полиция просит всех, кто заметит Казимира, немедленно сообщить по телефону 112.