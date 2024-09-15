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НУЖНА ПОМОЩЬ Полиция разыскивает 73-летнего Казимира, который заблудился в лесу

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Казимир.
Казимир. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Родные сообщили в воскресенье, 15 сентября, около половины шестого вечера, что в районе Лийваку деревни Хара в волости Куусалу (Харьюмаа) Казимир ушел в лес за грибами днем и до сих пор не вернулся домой. Телефона при себе у него нет.

Рост Казимира - 175 см, он худощавого телосложения. У него седые волосы. В лес он отправился в сине-сером спортивном костюме, серой кепке, черных сапогах и с коричневым полиэтиленовым пакетом.

Пропавший Казимир.
Пропавший Казимир. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полицейские патрули прочесывают район его исчезновения, к поискам также подключены вертолет и добровольцы.

Полиция просит всех, кто заметит Казимира, немедленно сообщить по телефону 112.

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