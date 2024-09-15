НУЖНА ПОМОЩЬ Полиция разыскивает 73-летнего Казимира, который заблудился в лесу

Родные сообщили в воскресенье, 15 сентября, около половины шестого вечера, что в районе Лийваку деревни Хара в волости Куусалу (Харьюмаа) Казимир ушел в лес за грибами днем и до сих пор не вернулся домой. Телефона при себе у него нет.