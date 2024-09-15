Родные сообщили в воскресенье, 15 сентября, около половины шестого вечера, что в районе Лийваку деревни Хара в волости Куусалу (Харьюмаа) 73-летний Казимир ушел в лес за грибами и не вернулся домой. Телефона при себе у него не было.
Заблудившийся в лесу 73-летний Казимир нашелся
Полицейские патрули прочесали район, где мог находиться пропавший. К поискам также привлекли вертолет и добровольцев.
В ночь на понедельник пресс-служба полиции сообщила, что Казимир развел в лесу костер, благодаря чему его обнаружил поисковый вертолет. С Казимиром все в порядке.