Заблудившийся в лесу 73-летний Казимир нашелся

Родные сообщили в воскресенье, 15 сентября, около половины шестого вечера, что в районе Лийваку деревни Хара в волости Куусалу (Харьюмаа) 73-летний Казимир ушел в лес за грибами и не вернулся домой. Телефона при себе у него не было.