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Заблудившийся в лесу 73-летний Казимир нашелся

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Полиция.
Полиция. Фото: Madis Veltman

Родные сообщили в воскресенье, 15 сентября, около половины шестого вечера, что в районе Лийваку деревни Хара в волости Куусалу (Харьюмаа) 73-летний Казимир ушел в лес за грибами и не вернулся домой. Телефона при себе у него не было.

Полицейские патрули прочесали район, где мог находиться пропавший. К поискам также привлекли вертолет и добровольцев.

В ночь на понедельник пресс-служба полиции сообщила, что Казимир развел в лесу костер, благодаря чему его обнаружил поисковый вертолет. С Казимиром все в порядке.

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