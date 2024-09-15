Эстонский легкоатлет Йоханнес Эрм выиграл международный турнир по десятиборью в Талансе (Франция) в воскресенье, набрав 8589 очков в десяти видах.
Эстонский легкоатлет выиграл международный турнир по десятиборью
Как сообщили в Союзе легкой атлетики Эстонии, Эрм пробежал сто метров за 10,79, прыгнул в длину за 7,37, толкнул ядро за 14,87, прыгнул в высоту на 1,99, пробежал 400 метров за 47,27, пробежал 110 метров с барьерами за 14,21, метнул диск на 47,25, прыгнул с шестом с лучшим результатом 5,37, метнул копье на 60,47 и пробежал 1500 метров за 4.33,04.
Эрм также выиграл турнир Международной ассоциации легкоатлетических федераций по многоборью, и эта победа принесла Эстонии дополнительное место на Чемпионате мира в следующем году. Вслед за Эрмом в Таленсе второе место занял норвежец Сандер Скотейми с 8,517 очками, а третье - голландец Свен Роозен с 8,293 очками.
Еще один эстонский легкоатлет Ристо Лиллеметс занял 12-е место с 7855 очками.