Почему судно с удобрениями, попавшими под санкции ЕС, стоит в Рижском заливе больше двух лет?

Эглите отметила, что судно периодически отправляется в Швецию для регулярного технического обслуживания и ремонта, но после обслуживания всегда возвращается на свою якорную стоянку.

Пресс-секретарь МИД пояснила, что владелец груза договаривается с Всемирной продовольственной программой ООН о передаче ей всех принадлежащих ему грузов удобрений, находящихся на территории Латвии, в том числе и тех, что на борту судна. Всемирная продовольственная программа ООН передаст эти грузы в одну из стран Африки или Южной Азии для решения продовольственного кризиса, вызванного агрессией России против Украины.

Пресс-секретарь МИД отметила, что на момент начала полномасштабной агрессии России в Украине 24 февраля 2022 года на территории Латвии находилось около 200 тысяч тонн удобрений, принадлежащих попавшим под санкциями ЕС компаниям российского происхождения, что составляет незначительную долю от ежегодного мирового экспорта удобрений из России. В настоящее время из Латвии не вывезены около 127 тысяч тонн удобрений, в том числе 55 тысяч тонн на борту судна.

Как ранее сообщалось, находящийся на судне хлористый калий принадлежит компании, на которую распространяются санкции, введенные против Мазепина, российского бизнесмена, близкого к Кремлю.

Судно Asian Majesty прибыло в Рижский порт из Санкт-Петербурга примерно через неделю после вторжения России в Украину, частично загруженное. Рижский терминал удобрений продолжил заполнять его хлористым калием, и с 5 марта 2022 года судно находится в Рижском заливе с грузом удобрений.

ЕС наложил санкции на Мазепина, под чьим контролем находится как упомянутый терминал, так и зарегистрированная на Маврикии компания United Fertilizers Company Limited, которой принадлежит груз на судне. Его стоимость задекларирована в размере около 17 миллионов долларов.

Судно принадлежит компании, зарегистрированной в Сингапуре, и на него и его экипаж санкции не распространяются. Оно могло бы покинуть территорию Латвии, если бы на нем не содержался груз, который считается замороженным экономическим ресурсом. В отличие от других случаев, здесь нет какого-то покупателя, не связанного санкциями, который бы ждал груз в другом месте.