Выяснились страшные обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде, унесшего жизнь молодого человека

16 июня в 9.15 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном ДТП в деревне Локута Ярваского уезда, где на железнодорожном переезде Лооритса легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП водитель автомобиля получил серьезные травмы и скончался на месте.
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Руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Вальдур Мыттус сказал тогда, что по предварительным данным, водитель BMW начал проезжать через железнодорожный переезд Лооритса в деревне Локута одновременно с пассажирским поездом.
«В результате столкновения автомобиля с поездом 20-летний водитель BMW получил серьезные травмы и, к сожалению, скончался на месте происшествия. Больше никого в машине не было. В момент аварии в поезде находились 40 человек, включая машиниста, никто из них не пострадал. На железнодорожном переезде работал светофор, но шлагбаумом он не оборудова», - уточнил он.