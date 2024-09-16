Пн, 16.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Выяснились страшные обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде, унесшего жизнь молодого человека

Редактор: rus.postimees.ee
Copy

16 июня в 9.15 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном ДТП в деревне Локута Ярваского уезда, где на железнодорожном переезде Лооритса легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП водитель автомобиля получил серьезные травмы и скончался на месте.

Руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Вальдур Мыттус сказал тогда, что по предварительным данным, водитель BMW начал проезжать через железнодорожный переезд Лооритса в деревне Локута одновременно с пассажирским поездом.

«В результате столкновения автомобиля с поездом 20-летний водитель BMW получил серьезные травмы и, к сожалению, скончался на месте происшествия. Больше никого в машине не было. В момент аварии в поезде находились 40 человек, включая машиниста, никто из них не пострадал. На железнодорожном переезде работал светофор, но шлагбаумом он не оборудова», - уточнил он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх