Выяснились страшные обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде, унесшего жизнь молодого человека

Руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Вальдур Мыттус сказал тогда, что по предварительным данным, водитель BMW начал проезжать через железнодорожный переезд Лооритса в деревне Локута одновременно с пассажирским поездом.

«В результате столкновения автомобиля с поездом 20-летний водитель BMW получил серьезные травмы и, к сожалению, скончался на месте происшествия. Больше никого в машине не было. В момент аварии в поезде находились 40 человек, включая машиниста, никто из них не пострадал. На железнодорожном переезде работал светофор, но шлагбаумом он не оборудова», - уточнил он.