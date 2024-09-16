Тартуский университет приглашает выпускников прошлых лет попробовать себя в качестве менторов

Перевод: Павел Соболев

Участие в программе может помочь амбициозному студенту узнать, в чем его страсть и как он может достичь своих профессиональных целей. Ментор, в свою очередь, может найти для себя энергичного ученика или даже умелого сотрудника.

Последние четыре года программу менторства реализует Эстонская палата менторов, которая организует краткосрочное обучение менторов, участвующих в программе. Таким образом, присоединиться к программе могут даже те желающие, кто раньше не сталкивался с менторством.

Юлле Суси, выпускница Тартуского университета, член правления Эстонской палаты менторов, призывает всех подать заявку на участие в программе менторства. «Я не понаслышке знаю, что опыт работы с ментором весьма необходим для успеха в сегодняшней рабочей среде», - сказала Суси.

По ее словам, наставник может поддержать подопечного и побудить его сделать даже большие шаги, чем те, на которые сам студент считает себя способным.

Помимо менторского обучения и встреч со студентами, программа также включает в себя разработку и стимулирование совместных семинаров под руководством известных экспертов в конкретной области.

В программе также могут принять участие эстонские студенты и выпускники, проживающие за рубежом. Также предполагается свести между собой иностранных студентов и иностранных менторов.

Подать заявку на участие в программе менторства можно до 23 сентября.