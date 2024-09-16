Родители переходящих на эстонский язык обучения детей получат поддержку специалистов

Перевод: Павел Соболев

По словам руководителя Центра многоязычного образования Нарвского колледжа Тартуского университета Анны Голубевой, первые заседания академии показали, что у родителей возникает много вопросов по поводу изучения эстонского языка, а также родного языка. «Поэтому осенью мы также отдельно уделим внимание темам, касающимся того, как поддержать развитие родного языка ребенка», - прокомментировала Голубева.

Всего в осеннем семестре запланировано четыре встречи в родительской академии. Встречи проводятся на русском языке.

20 сентября в 17.30 темой будет «Как родитель может поддержать ребенка с особыми образовательными потребностями при переходе на изучение эстонского языка», ведущей будет специальный педагог Марина Вечер.

17 октября в 17.30 темой будет «Родной язык и культурная самобытность ребенка», ведущими выступят Елена Нымм и Ольга Бурдакова, преподаватели Нарвского колледжа Тартуского университета.

20 ноября в 17.30 на тему «Поддержка родного языка чтением: что и как читать» выступит преподаватель Нарвского колледжа Тартуского университета Елена Дерябина.

4 декабря в 17.30 родители смогут услышать презентацию «Обучение на эстонском в гимназии. Чего ожидать?», выступит директор Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар.

Цель родительской академии - оказать поддержку родителям, чей ребенок начал или начнет учиться на эстонском языке.