Эстонская сборная потерпела на шахматной Олимпиаде поражение

В пятом туре женская сборная Эстонии проиграла хозяйке турнира Венгрии 0:4, мужская сборная уступила Греции 0,5:3,5. По итогам игры очков могло быть больше, но в итоге эстонской команде пришлось смириться с большим проигрышем. Гроссмейстер Меэлис Канеп был единственным, кто сыграл вничью на четвертом столе команды.

После пятого тура Индия лидирует как в открытом, так и в женском турнирах. В открытом турнире, помимо Индии, все матчи выиграли Китай, Вьетнам и Венгрия, которая играет у себя дома. В женском турнире за Индией следуют Армения и Монголия, которые также выиграли все свои матчи.

Мужская сборная Эстонии с двумя победами и одной ничьей занимает 87-е место и сегодня в 16.00 встретится со сборной Южной Кореи. Женская сборная Эстонии с тремя победами заняла 48-е место и в шестом туре встретится с командой Индонезии.