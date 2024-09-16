Победителем завершившегося накануне 27 Тартуского веломарафона стал один из его организаторов Герт Кивистик. Литовец Эймантас Гудишкис (+00,01) финишировал вторым, а Пеэтер Тарвис (+00,01) финишировал третьим.
Победителем Тартуского веломарафона стал Герт Кивистик
«Эмоционально это очень мощная победа. Когда я пересек финишную черту, это стало большим облегчением, потому что мое участие здесь в качестве организатора было оправдано, - рассказал Кивистик, работающий руководителем строительства мероприятия. - Это была напряженная рабочая неделя, как морально, так и физически, и я мог заниматься спортом только по вечерам. Вчера день тоже был длинный, а вечером я не был уверен, в каком состоянии будут ноги».
В женском зачете победу одержала Мари-Лийс Мыттус со временем 02.42.32.
«Когда оставалось еще десять километров, я поняла, что победа приближается», - сказала Мыттус, для которой победа с большим отрывом оказалась неожиданностью. - В этом сезоне я несколько раз болела, поэтому не сильно была уверена в своей форме, но все равно приехала побеждать».
Латышка Катрина Яунславиете Кипуре (+04.05) финишировала второй, а Анн-Кристин Аллик (+09.37), финишировала третьей.
В заездах Тартуского веломарафона приняло участие более 5000 человек. В виртуальных соревнованиях можно принять участие до 22 сентября.
Следующее мероприятие серии Тартуского классического марафона - Тартуский городской марафон, который пройдет 5 октября.