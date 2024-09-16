Победителем Тартуского веломарафона стал Герт Кивистик

«Эмоционально это очень мощная победа. Когда я пересек финишную черту, это стало большим облегчением, потому что мое участие здесь в качестве организатора было оправдано, - рассказал Кивистик, работающий руководителем строительства мероприятия. - Это была напряженная рабочая неделя, как морально, так и физически, и я мог заниматься спортом только по вечерам. Вчера день тоже был длинный, а вечером я не был уверен, в каком состоянии будут ноги».