Колонка Postimees Налоговые тайны: что от нас скрывает правительство?

Перевод: Дмитрий Рая

И когда появляется какая-то ясность, то, конечно, остается вопрос, почему было принято именно решение. И, возможно, более важно знать, каковы его последствия. Например, сколько денег должен принести в госбюджет новый налог.

Последнее хотел прояснить член правления Партии правых Сийм Кийслер. Так, в августе он подал запрос в Минфин, чтобы выяснить, на основании каких данных в коалиционное соглашение было внесено повышение налогов. Через две недели, т.е. с опозданием на одну неделю, он также получил ответ, что ответа не получит, поскольку это информация, предназначенная для внутреннего пользования ведомства.

Здесь, конечно, возникает первый вопрос, на каком основании политические партии смогли использовать внутреннюю информацию Минфина при подготовке коалиционного соглашения.

Это к слову. На самом деле важнее то, что должно быть засекреченным в стране, а что нет. Если правительство – или ряд политических партий в правительственной коалиции – решит повысить налоги, необходимо, чтобы было четко указано, сколько денег это должно принести в государственный бюджет. Налогоплательщик имеет право это знать.

Есть сильное подозрение, что чиновники Минфина, отличившиеся несостоятельными прогнозами, просто стыдятся своих расчетов и стараются на всякий случай скрыть их - может быть, кто-то другой исправит их ошибки, если что-то пойдет не так.