Госбюджет окружен такой какофонией голосов, что сложно понять, что конкретно решило правительство, а иногда невозможно понять, было ли вообще принято какое-то решение.
Колонка Postimees ⟩ Налоговые тайны: что от нас скрывает правительство?
Перевод: Дмитрий Рая
И когда появляется какая-то ясность, то, конечно, остается вопрос, почему было принято именно решение. И, возможно, более важно знать, каковы его последствия. Например, сколько денег должен принести в госбюджет новый налог.
Последнее хотел прояснить член правления Партии правых Сийм Кийслер. Так, в августе он подал запрос в Минфин, чтобы выяснить, на основании каких данных в коалиционное соглашение было внесено повышение налогов. Через две недели, т.е. с опозданием на одну неделю, он также получил ответ, что ответа не получит, поскольку это информация, предназначенная для внутреннего пользования ведомства.
Здесь, конечно, возникает первый вопрос, на каком основании политические партии смогли использовать внутреннюю информацию Минфина при подготовке коалиционного соглашения.
Это к слову. На самом деле важнее то, что должно быть засекреченным в стране, а что нет. Если правительство – или ряд политических партий в правительственной коалиции – решит повысить налоги, необходимо, чтобы было четко указано, сколько денег это должно принести в государственный бюджет. Налогоплательщик имеет право это знать.
Есть сильное подозрение, что чиновники Минфина, отличившиеся несостоятельными прогнозами, просто стыдятся своих расчетов и стараются на всякий случай скрыть их - может быть, кто-то другой исправит их ошибки, если что-то пойдет не так.
Однако виноватой может быть и просто широко распространенная в наших ведомствах практика держать все возможное в тайне. На этот раз абсурдная секретность не ограничилась расчетами повышения налогов.
На 75 лет, три четвертей века, министерство засекретило и вопрос Кийслера, и собственный ответ, в котором говорилось, что ответа он не получит. В министерстве пояснили ERR, что, поскольку Кийслер подал запрос как частное лицо, в этом случае действует правило, которое обязывает обозначить «информацию, содержащую персональные данные» для внутреннего пользования учреждения, если разрешение доступа к такой информации может существенно навредить неприкосновенности частной жизни субъекта данных. Сам Кийслер, видимо, даже не заметил возможного посягательства на его частную жизнь.
Однако за статьей Закона о публичной информации, на основании которого Министерство финансов в течение трех четвертей века будет держать в секрете вопрос Кийслера и собственный ответ, следует статья, в которой, среди прочего, запрещается признавать «экономические и социальные прогнозы» для внутреннего использования. Интересно, как именно чиновники называют расчеты по ожидаемым налоговым поступлениям? Предсказание? Пророчество? Догадка?