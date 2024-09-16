По данным американской прессы, человеком, который предположительно планировал застрелить кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в гольф-клубе во Флориде, был 58-летний Райан Уэсли Раут.
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Подозреваемый в новой попытке покушения на Трампа был известен активной поддержкой Украины
Перевод: Павел Соболев
По сообщениям американской прессы, Раут - строительный подрядчик с офисом на Гавайях, которого несколько раз арестовывали на протяжении десятилетий. Он регулярно публикует мнения о политике и текущих событиях, иногда критикуя Трампа. Информационное агентство AFP взяло интервью у Раута в 2022 году в Киеве, в котором он сказал, что приехал в Киев, чтобы поддержать Украину в борьбе с российской агрессией.