Подозреваемый в новой попытке покушения на Трампа был известен активной поддержкой Украины

По сообщениям американской прессы, Раут - строительный подрядчик с офисом на Гавайях, которого несколько раз арестовывали на протяжении десятилетий. Он регулярно публикует мнения о политике и текущих событиях, иногда критикуя Трампа. Информационное агентство AFP взяло интервью у Раута в 2022 году в Киеве, в котором он сказал, что приехал в Киев, чтобы поддержать Украину в борьбе с российской агрессией.