Карис выступил с призывом разрешить Украине атаковать Россию оружием дальнего радиуса действия

«Россия терроризирует гражданское население всей Украины, лишая людей электричества, тепла и спокойного сна. Это не только военное преступление, но и преступление против человечества», - заявил Карис после осмотра теплоэлектростанции в Киевской области, которая в апреле этого года была полностью разрушена в результате попадания российских крылатых ракет.

По словам Кариса, для победы в войне Украине необходимы как наступательное оружие, чтобы успешно атаковать военные цели в глубине российской территории, так и средства противовоздушной обороны, чтобы сбивать ракеты и беспилотники, запускаемые с территории России.

«Мы должны продолжать поставки вооружений, о которых нас просят украинские военные, мы должны снять все ограничения на использование ими этого оружия, - заявил глава эстонского государства, выступая на Ялтинском форуме европейской стратегии (YES). – Любые ограничения искусственны и бессмысленны. Они вынуждают Украину воевать с одной рукой за спиной в ситуации, когда борьба с агрессором и так неравная. Украина платит за эти ограничения жизнями, которые теряет каждый день».

«Россия продолжает целенаправленно наносить удары по электрогенерирующим мощностям Украины, в результате чего в крупных украинских городах уже происходят масштабные отключения, - подчеркнул Карис. - С приближением зимы ситуация с электроснабжением Украины становится все более критической, но мы можем помочь Украине подготовиться к предстоящей зиме».

По словам Кариса, с начала полномасштабной войны Эстония вместе с энергетическими компаниями отправляет в Украину различное энергетическое оборудование: генераторы, трансформаторы тока и напряжения, изоляторы, сетевые фильтры, автоматические выключатели и другое, чтобы восстановить и заменить разрушенную во время атак энергетическую инфраструктуру. В Эстонии идет подготовка к поставке энергоблока мощностью 200 мегаватт, способного обеспечить электричеством 150 000 человек.

На прошлой неделе Алар Карис находился с рабочим визитом в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Глава эстонского государства выступил с речью на Ялтинском форуме европейской стратегии, встретился с участниками Украинского молодежного форума и принял участие в круглом столе на Мюнхенской конференции по безопасности.