МНЕНИЕ Не держите зла на курьеров, они не хотят блокировать вам путь!

Чтобы посылка быстро дошла до получателя в густонаселенном центре Таллинна, не создавая помех движению, важно понимать логистический путь отправления. Участниками процесса транспортировки являются перевозчик, заказчик посылки и город, отвечающий за безопасное и удобное для всех городское пространство. Если частное лицо может забрать посылку самостоятельно или заказать ее в автомат для посылок, то заказы компаний часто доставляются на поддонах.

Ни одна логистическая компания не хочет и не направляет своих курьеров нарушать закон, сознательно паркуясь на тротуарах, где это запрещено. Тем более на велодорожках, где остановка и стоянка категорически запрещены. В условиях плотной городской застройки, которая будет расти за счет будущих проектов, необходимо уже сегодня задуматься о том, как организовать доставку в здания, не оборудованные необходимыми зонами разгрузки.

Новый закон

С 1 июля 2025 года вступит в силу закон, запрещающий остановку транспортных средств на тротуаре даже для погрузки-разгрузки, что до сих пор разрешалось при условии оставления пешеходам прохода шириной не менее 1,5 метра. После вступления закона в силу водители должны будут искать подходящие места для разгрузки или использовать специально обозначенные зоны, например, на островках безопасности или разделительных полосах.

Это ставит в сложное положение как муниципалитеты, которые до сих пор не занимались созданием безопасных мест для разгрузки, так и компании - как перевозчиков, так и заказчиков.