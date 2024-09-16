В последнее время в прессе и соцсетях стало обращаться внимание на участившиеся случаи использования курьерами тротуаров для парковки своих машин. Руководитель компании DPD Eesti Ремо Кирсс прдчеркивает, что ни один курьер не хочет останавливаться на тротуаре и тем более не желает привлекать негативное внимание или подвергаться публичному осуждению в соцсетях. Однако часто у курьера нет выбора, при этом справиться с проблемой помогли бы глобальные решения по переформатированию городского пространства.
МНЕНИЕ ⟩ Не держите зла на курьеров, они не хотят блокировать вам путь!
Чтобы посылка быстро дошла до получателя в густонаселенном центре Таллинна, не создавая помех движению, важно понимать логистический путь отправления. Участниками процесса транспортировки являются перевозчик, заказчик посылки и город, отвечающий за безопасное и удобное для всех городское пространство. Если частное лицо может забрать посылку самостоятельно или заказать ее в автомат для посылок, то заказы компаний часто доставляются на поддонах.
Ни одна логистическая компания не хочет и не направляет своих курьеров нарушать закон, сознательно паркуясь на тротуарах, где это запрещено. Тем более на велодорожках, где остановка и стоянка категорически запрещены. В условиях плотной городской застройки, которая будет расти за счет будущих проектов, необходимо уже сегодня задуматься о том, как организовать доставку в здания, не оборудованные необходимыми зонами разгрузки.
Новый закон
С 1 июля 2025 года вступит в силу закон, запрещающий остановку транспортных средств на тротуаре даже для погрузки-разгрузки, что до сих пор разрешалось при условии оставления пешеходам прохода шириной не менее 1,5 метра. После вступления закона в силу водители должны будут искать подходящие места для разгрузки или использовать специально обозначенные зоны, например, на островках безопасности или разделительных полосах.
Это ставит в сложное положение как муниципалитеты, которые до сих пор не занимались созданием безопасных мест для разгрузки, так и компании - как перевозчиков, так и заказчиков.
Как я уже отметил, ни один курьер не хочет останавливаться на тротуаре. Курьер приезжает по вызову, а не по своей инициативе. Более того, ни один курьер не желает привлекать негативное внимание или подвергаться публичному осуждению в социальных сетях.
70% частных клиентов в Эстонии получают свои посылки через автоматы, что похвально. Мы значительно опережаем другие страны по развитию сети автоматов для посылок, и можно уверенно сказать, что жители Эстонии (а также других стран Балтии и Финляндии) уже привыкли к использованию автоматов для посылок. С ростом сети и усилением конкуренции в этой сфере доля посылок, отправляемых в автоматы, будет продолжать расти в ближайшие годы.
Курьеры никуда не исчезнут
Тем не менее, значительная часть посылок по-прежнему будет доставляться курьерами. Но более крупным сегментом являются бизнес-клиенты, которые заказывают товары не по одной штуке и не через автоматы, а хотят получать большие партии на поддонах по своим адресам. Эти клиенты часто сталкиваются с логистическими трудностями. Здесь нужны продуманные решения и анализы, которые помогут найти наилучшие варианты для центра Таллинна.
Вот несколько возможных решений:
1. Создание мест для краткосрочной остановки грузовых автомобилей
В районах, таких как Пярнуское шоссе у Вабудузе вяльяк, где дорога узкая, а с обеих сторон установлены барьеры, рядом с одной стороны велодорожка, а с другой - трамвайные пути, остановка для разгрузки становится практически невозможной. Специальные места для краткосрочной парковки и разгрузки необходимы для того, чтобы логистические компании и бизнесы не теряли в эффективности. Чем дольше длится разгрузка и чем дальше курьеру приходится доставлять товар, тем выше стоимость доставки, что сказывается на ценах товаров и услуг для конечных клиентов.
2. Рациональное распределение городского пространства
Идея «Летней улицы» на Пярнуском шоссе, предложенная Яаком-Адамом Лоовеэром, содержала отличные идеи по разумному распределению улиц между автомобилями, велосипедистами и пешеходами. Включались также потребности в остановках и парковке автомобилей для разгрузки. Хотя однотипное решение не подходит для всех улиц, тестирование и адаптация под специфику каждого участка были бы разумным шагом.
3. Введение платы за въезд в центр Таллинна
Эта идея может показаться очередным налогом, но это мера, которая может способствовать превращению центра Таллинна в зону, где приоритет отдается экологичному транспорту, пешеходам и общественному транспорту. Въезд для дизельных автомобилей может быть ограничен или обложен высоким налогом, а для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов быть бесплатным. Это стимулирует компании инвестировать в более устойчивые технологии.
Таким образом, улучшится качество воздуха в центре Таллинна, и проблема перенасыщенности автомобилями будет решена. Город станет более приятным и удобным для всех его жителей и гостей.