В Эстонии серьезно нарушена работа сайтов многих госучреждений и СМИ, такие же проблемы в Финляндии и Латвии

Перевод: Павел Соболев

CERT-ee, отдел по рассмотрению киберинцидентов Центра развития государственных информационных систем, сообщил, что в настоящий момент работа многих веб-сайтов значительно затруднена.

Затронуты веб-сайты, на которые распространяется решение по защите от DDoS. Также проблема касается услуги TARA, то есть государственной службы аутентификации. Специалисты занимаются диагностикой и решением проблемы. Нарушения связаны с проблемами у поставщика услуг кибербезопасности Cloudflare.

Эстонская национальная телерадиокомпания сообщила о сбоях в работе своих сайтов, пострадали также сайты Postimees, Delfi, Налогово-таможенного департамента и других ведомств.

Те же проблемы существуют в Финляндии и Латвии.