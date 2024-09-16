Возникновение колеи на шоссе связано со старением дорожного покрытия, на шоссе с сильной нагрузкой без своевременного ремонта колея быстро становятся глубже. Как известно, не сделанный вовремя ремонт, через несколько лет приводит к потребности в намного более дорогом ремонте.

Колеи на дорогах ликвидируют с помощью восстановительного ремонта, в ходе которого обновляют верхний слой дорожного покрытия. По словам исполнительного директора Союза инфраструктурного строительства Тармо Трея, на данный момент ориентировочная годовая потребность в восстановительном ремонте составляет более 200 км вместо прошлых 150 км.

«Мы знаем, что в текущем году государство запланировало восстановительный ремонт на 79 км шоссе, то есть 40 процентов необходимого», - сказал Трей.

По словам Трея, на данный момент хроническая нехватка средств на обслуживание дорог достигла стадии, где с этого года следовало бы выделять на государственные шоссе не менее 450 млн евро, но предусмотрено всего 153 млн евро.

Эстония обещала ЕС к 2030 году перестроить шоссе Таллинн - Пярну - Икла в четырехполосное, но при текущем темпе инвестиций этого сделать не успеют, на то, что это обещание не будет исполнено, указывает в своем аудите и Госконтроль.

Министр инфраструктуры Владимир Свет на прошлой неделе сказал в интервью Postimees, что это обещание, скорее всего, действительно не успеют выполнить, но он уверен, что если Эстония объяснит ЕС нехватку инвестиций потребностью в покупке боеприпасов, проблем не будет.

Трей сказал, что противопоставление покупки боеприпасов и инвестиций в дороги не является корректным. «Строительство главных шоссе также является вопросом безопасности, крайне важным и необходимым шагом», - сказал он.

По состоянию на начало 2024 года в Эстонии было около 17 000 км государственных шоссе. До 2021 года на этих шоссе ликвидировали неровности и сокращали среднюю глубину колеи, но затем эти работы остановились, а средняя глубина колеи заметно выросла. С учетом нехватки денег предстоит быстрое снижение качества и состояния дорожного покрытия.