В Сонда в Ида-Вирумаа продается заводской комплекс деревообрабатывающей компании Teamwood OÜ. Французский владелец фирмы Пьер Гидон надеется как можно скорее найти покупателя для предприятия.
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В Ида-Вирумаа выставлено на продажу деревообрабатывающее предприятие, 50 человек потеряли работу
Перевод: Павел Соболев
Teamwood OÜ работает в Сонда в Ида-Вирумаа с 2005 года, производственная мощность предприятия составляла 3000 м3 деревянных изделий в месяц. Большая часть продукции экспортировалась на рынки Европы и Азии.