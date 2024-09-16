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В Ида-Вирумаа выставлено на продажу деревообрабатывающее предприятие, 50 человек потеряли работу

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Доски. Иллюстративное фото.
Доски. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

В Сонда в Ида-Вирумаа продается заводской комплекс деревообрабатывающей компании Teamwood OÜ. Французский владелец фирмы Пьер Гидон надеется как можно скорее найти покупателя для предприятия.

Перевод: Павел Соболев

Teamwood OÜ работает в Сонда в Ида-Вирумаа с 2005 года, производственная мощность предприятия составляла 3000 м3 деревянных изделий в месяц. Большая часть продукции экспортировалась на рынки Европы и Азии.

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