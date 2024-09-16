Бежал, пока не почувствовал, что сейчас умру: олимпийский чемпион попробовал кое-что новое и ему не понравилось!

23-летний бегун уверенно начал полумарафон и первые десять километров преодолел со временем 27.27 – это на 12 секунд лучше норвежского рекорда. Но затем Ингебригстен начал уставать.

Бег стал очень трудным, легкоатлет сделал несколько пауз, но тем не менее, продолжил бежать. В конце концов он остался очень далеко от победы, на которую так надеялся. Победу в марафоне одержал кениец Себастьян Саве (58.05). Ингебригстен преодолел дистанцию за 1:03.13 и занял 34-е место.

«Я бежал, пока не почувствовал, что сейчас умру. Дал себе паузу и затем побежал дальше, но самочувствие было по-прежнему плохим, и я снова остановился. В общем, бежать полумарафон оказалось очень плохой идеей», - сказал Ингебригстен в интервью NRK.

После преодоления финиша Ингебригстен от усталости просто лег на асфальт.

After stopping to catch a breath, Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 finishes 34th in 63.13 in his Half Marathon debut in Copenhagen Half Marathon👇🏾



He won the 1500m Diamond League title in Brussels two days ago.



Good trial 👏🏾 pic.twitter.com/D2yefKwQzf — Kenya One Sports 🇰🇪 (@TonnyKe11) September 15, 2024

«Если бы вдоль трассы не было такого количества болельщиков, я бы просто не дошел до финиша», - сказал он. Еще в пятницу легкоатлет выступал на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе и на дистанции 1500 м одержал победу со временем 3.30,37.

Ингебригстен известен на как бегун на 1500 метров. Он выиграл олимпийское золото на этой дистанции в 2021 году в Токио. На Олимпийских играх в Париже он выиграл золото в беге на 5000 метров. До сегодняшнего дня он не участвовал в официальных соревнованиях на таких длинных дистанциях как 10 км. Это было последнее соревнование Ингебригстена в сезоне.