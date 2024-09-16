Норвежский бегун на средние дистанции Якоб Ингебригстен завершил сезон полумарафоном, который пробежал в Копенгагене (Дания). При этом преодоление дистанции в 21 километр далось легкоатлету сложнее, чем золотая олимпийская дистанция в 5000 м (именно она принесла ему золото на парижской Олимпиаде этого года).
Бежал, пока не почувствовал, что сейчас умру: олимпийский чемпион попробовал кое-что новое и ему не понравилось!
23-летний бегун уверенно начал полумарафон и первые десять километров преодолел со временем 27.27 – это на 12 секунд лучше норвежского рекорда. Но затем Ингебригстен начал уставать.
Бег стал очень трудным, легкоатлет сделал несколько пауз, но тем не менее, продолжил бежать. В конце концов он остался очень далеко от победы, на которую так надеялся. Победу в марафоне одержал кениец Себастьян Саве (58.05). Ингебригстен преодолел дистанцию за 1:03.13 и занял 34-е место.
«Я бежал, пока не почувствовал, что сейчас умру. Дал себе паузу и затем побежал дальше, но самочувствие было по-прежнему плохим, и я снова остановился. В общем, бежать полумарафон оказалось очень плохой идеей», - сказал Ингебригстен в интервью NRK.
После преодоления финиша Ингебригстен от усталости просто лег на асфальт.
After stopping to catch a breath, Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 finishes 34th in 63.13 in his Half Marathon debut in Copenhagen Half Marathon👇🏾— Kenya One Sports 🇰🇪 (@TonnyKe11) September 15, 2024
He won the 1500m Diamond League title in Brussels two days ago.
Good trial 👏🏾 pic.twitter.com/D2yefKwQzf
«Если бы вдоль трассы не было такого количества болельщиков, я бы просто не дошел до финиша», - сказал он. Еще в пятницу легкоатлет выступал на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе и на дистанции 1500 м одержал победу со временем 3.30,37.
Ингебригстен известен на как бегун на 1500 метров. Он выиграл олимпийское золото на этой дистанции в 2021 году в Токио. На Олимпийских играх в Париже он выиграл золото в беге на 5000 метров. До сегодняшнего дня он не участвовал в официальных соревнованиях на таких длинных дистанциях как 10 км. Это было последнее соревнование Ингебригстена в сезоне.