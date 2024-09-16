РАЙНЕР САКС По данным украинской разведки, Россия прекратит боевые действия к началу 2026 года

Перевод: Павел Соболев

Президент Зеленский не сказал, каким в этом плане будет механизм достижения мира, но сообщил, что он состоит из пунктов обеспечения как безопасности, так и военной помощи, геополитической роли Украины и экономической помощи. Президент Украины не хочет раскрывать эти подробности до встречи в США. Из его слова можно сделать вывод, что если США и другие союзники в ближайшие годы сумеют оказать Украине достаточную военную и финансовую поддержку, то удастся оказать давление на Россию для ее участия в мирных переговорах.

Интерес Ирана не в деньгах, а в ядерных технологиях

Bloomerg пишет, что нынешние администрации США и Великобритании обеспокоены возможностью того, что Россия предоставит Ирану информацию о ядерных технологиях, которая позволит Ирану быстрее разработать ядерное оружие. По мнению США, в обмен на ракеты и беспилотники Россия передает Ирану информацию о ядерных технологиях, с самостоятельными разработками которых у самого Ирана есть серьезные проблемы.

Совершенно очевидно, что Иран не готов поставлять оружие в Россию просто ради денег, при этом вынужденно страдая от дополнительных санкций за эти поставки. В то же время ограничения на поставки американского оружия в Украину никоим образом не влияют на военное сотрудничество России и Ирана в нынешней ситуации и не повлияют на него в будущем.