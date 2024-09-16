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РАЙНЕР САКС По данным украинской разведки, Россия прекратит боевые действия к началу 2026 года

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Oliver Kaur
  • У Украины имеется мирный план, который она должна представить президенту США
  • Затянувшаяся война мешает России достичь своих важных международных целей
  • ВСУ получили новые гаубицы украинского производства

Президент Украины рассказал, из чего в целом состоит мирный план, составленный украинским правительством. Президент Зеленский также собирается представить этот план во время предстоящей встречи с президентом США, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Президент Зеленский не сказал, каким в этом плане будет механизм достижения мира, но сообщил, что он состоит из пунктов обеспечения как безопасности, так и военной помощи, геополитической роли Украины и экономической помощи. Президент Украины не хочет раскрывать эти подробности до встречи в США. Из его слова можно сделать вывод, что если США и другие союзники в ближайшие годы сумеют оказать Украине достаточную военную и финансовую поддержку, то удастся оказать давление на Россию для ее участия в мирных переговорах.

Интерес Ирана не в деньгах, а в ядерных технологиях

Bloomerg пишет, что нынешние администрации США и Великобритании обеспокоены возможностью того, что Россия предоставит Ирану информацию о ядерных технологиях, которая позволит Ирану быстрее разработать ядерное оружие. По мнению США, в обмен на ракеты и беспилотники Россия передает Ирану информацию о ядерных технологиях, с самостоятельными разработками которых у самого Ирана есть серьезные проблемы.

Совершенно очевидно, что Иран не готов поставлять оружие в Россию просто ради денег, при этом вынужденно страдая от дополнительных санкций за эти поставки. В то же время ограничения на поставки американского оружия в Украину никоим образом не влияют на военное сотрудничество России и Ирана в нынешней ситуации и не повлияют на него в будущем.

Глава военной разведки Украины генерал Буданов заявил, что Россия планирует прекратить военные действия против Украины к началу 2026 года, добившись к тому времени явной военной победы. По словам генерала, затянувшаяся война мешает России достичь важных целей на международной арене. Кроме того, по оценкам украинской военной разведки, летом 2025 года в российской экономике начнутся серьезные проблемы и для продолжения войны потребуется новая мобилизация.

Таким образом, можно сказать, что, по мнению украинского генерала, цена продолжения войны в начале 2026 года станет для России слишком высокой с экономической точки зрения, в то время как сейчас российским лидерам кажется слишком высокой политическая цена прекращения войны, что обусловлено ее ходом в настоящий момент.

России ни разу не удавалось добиться успеха в сроки, установленные президентом, и оценивать реалистичность плана, описанного генералом Будановым, нет смысла. Информация украинской военной разведки лишь дает представление о временной перспективе, в границах которой Россия сейчас планирует военные действия.

Кадыровцы не участвуют в обмене пленными

Командир кадыровских солдат, воюющих в России, заявил, что они не заинтересованы в обмене чеченцев, захваченных украинской армией. Днем ранее украинские чиновники троллили социальные сети информацией о том, что жители Курской области готовы выдать украинцам скрывающихся беглецов. Раньше, как вы помните, командиры кадыровских отрядов заявляли, что их солдаты не попадают в плен. Общеизвестно, что кадыровцев в России никто не ценит, и можно скорее думать, что это руководство российской армии не заинтересовано в их обмене в качестве военнопленных. Слишком часто они воюют под началом Росгвардии, а не в юрисдикции армии.

ВСУ Украины получили 18 гаубиц «Богдана» украинского производства, создание которых финансировала Дания. На начало войны Украина располагала лишь одним прототипом этой системы вооружения. Теперь стало возможным начать серийное производство, поскольку вновь взятые в разработку гаубицы удалось довести до стадии изготовления в течение двух месяцев. Если принять во внимание отзывы Украины о собственных и поставленных донорами артсистемах, то заметно явное предпочтение колесного вооружения гусеничному. Мобильность систем вооружения является определяющим фактором в эпоху дронов.

Вчера ВВС России атаковали многоквартирный дом в Харькове планирующей бомбой. Один человек погиб и 35 получили ранения. Сегодня ночью и иранские беспилотники совершили атаку. Пока что известно, что одной из главных целей был Киев, и под столицей ПВО уничтожили более 20 беспилотников. Всего в сторону Украины вылетело 56 иранских беспилотников, из них 53 были уничтожены. Остальные три не достигли цели по другим причинам.

Положение на поле боя

На фронтах наступления российской армии остаются на уровне, сопоставимом с предыдущими днями.

Никаких серьезных изменений в направлении Курска вчера не произошло. Как российская армия, так и украинская армия пытаются продолжать давление на противника, но дислокация войск вчера существенно не изменилась.

На Харьковском направлении основные бои продолжаются на северной окраине Волчанска. Активность атак российской армии в этом районе не возобновилась.

Очень интенсивное наступление продолжается в направлении Купянска и Лимана. На Северском направлении активность атак оставалась высокой, но успеха они не принесли.

Активность российской армии в Бахмутском районе низкая, но к югу от города было зафиксировано несколько отдельных попыток атаковать. В направлении Торецка российская армия снова пытается начать атаки, но пока безрезультатно.

На направлении Покровска идут ожесточенные бои, но линия фронта существенно не изменилась. К западу и юго-западу от Донецка атаки российских частей очень интенсивны, а южнее, в районе Угледара, российская армия вчера улучшила свои позиции.

На Южном фронте русская армия не вела вчера активных наступательных действий. На восточном берегу Днепра продолжается активное наступление российских частей, но успеха добиться им вчера не удалось.

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