Таким образом, можно сказать, что, по мнению украинского генерала, цена продолжения войны в начале 2026 года станет для России слишком высокой с экономической точки зрения, в то время как сейчас российским лидерам кажется слишком высокой политическая цена прекращения войны, что обусловлено ее ходом в настоящий момент.
России ни разу не удавалось добиться успеха в сроки, установленные президентом, и оценивать реалистичность плана, описанного генералом Будановым, нет смысла. Информация украинской военной разведки лишь дает представление о временной перспективе, в границах которой Россия сейчас планирует военные действия.
Кадыровцы не участвуют в обмене пленными
Командир кадыровских солдат, воюющих в России, заявил, что они не заинтересованы в обмене чеченцев, захваченных украинской армией. Днем ранее украинские чиновники троллили социальные сети информацией о том, что жители Курской области готовы выдать украинцам скрывающихся беглецов. Раньше, как вы помните, командиры кадыровских отрядов заявляли, что их солдаты не попадают в плен. Общеизвестно, что кадыровцев в России никто не ценит, и можно скорее думать, что это руководство российской армии не заинтересовано в их обмене в качестве военнопленных. Слишком часто они воюют под началом Росгвардии, а не в юрисдикции армии.
ВСУ Украины получили 18 гаубиц «Богдана» украинского производства, создание которых финансировала Дания. На начало войны Украина располагала лишь одним прототипом этой системы вооружения. Теперь стало возможным начать серийное производство, поскольку вновь взятые в разработку гаубицы удалось довести до стадии изготовления в течение двух месяцев. Если принять во внимание отзывы Украины о собственных и поставленных донорами артсистемах, то заметно явное предпочтение колесного вооружения гусеничному. Мобильность систем вооружения является определяющим фактором в эпоху дронов.