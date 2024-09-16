Спасатели вновь проверят наличие и исправность дымовых датчиков в жилищах

Проверки будут проводиться с 23 по 27 сентября до 19.00, их будут проводить инспекторы Спасательного департамента вместе со спасательными командами. Если датчик отсутствует или не работает, может быть наложен штраф в размере 40 евро. Цель проверок - добиться того, чтобы в домах были установлены и работали датчики дыма и угарного газа.

Во время проверок инспекторы и спасатели будут одеты в официальную форму Спасательного департамента и иметь при себе удостоверение личности; в случае сомнений можно попросить предъявить удостоверение.

Начинается отопительный сезон, и очень важно убедиться, что дымовой датчик установлен и исправен. Дымовой датчик обязателен уже 15 лет, датчик угарного газа в домах с твердотопливным отоплением - почти три года.

«В прошлом году мы проверили дымовые датчики в примерно 5500 домах и обнаружили, что в четверти проверенных домов работающий датчик отсутствовал. Очень тревожно, что если сегодня случится пожар, в четверти эстонских домов дымовой датчик не сообщит об этом, потому что его либо нет, либо он неисправен. Наличие исправных датчиков должно быть таким же естественным, как исправные тормоза в автомобиле», - сказала руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Марет Раннала, и добавила, что каждый должен сам заботиться о безопасности своего дома и семьи.

В каждом доме должен быть как минимум один работающий дымовой датчик. Рекомендуется установить датчик на каждом этаже или даже в каждой комнате. В домах с твердотопливной системой отопления (камин, печь, плита) должен быть датчик угарного газа, который необходимо устанавливать в соответствии с инструкцией и поддерживать в исправном состоянии.