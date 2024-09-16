В Мустамяэ на человека упал электростолб
В пятницу в 17.41 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Пильветее в Мустамяэ сломался электростолб; при падении столб задел человеку ногу. Пострадавший мог ходить, но при этом жаловался на боли в спине. Скорая помощь осмотрела его на месте происшествия.
Ныммеские спасатели приехали по месту вызова и сообщили электрокомпании, что провода также рухнули на землю вместе с двумя столбами. Спасатели оцепили территорию, а электрики отключили электричество от линий. При этом спасатели продолжили разбираться с двумя упавшими столбами.