Потрясающее выступление эстонского десятиборца удивило даже его тренера

После впечатляющего стартового дня воскресенье также было успешным. По сравнению с рекордной серией 26-летний Эрм заработал плюсовые баллы как в спринте с барьерами (14,21), так и в метании диска (47,27). Вишенкой на торте стал рекордный результат в прыжках с шестом, улучшенный на 17 сантиметров - 5,37! В итоге было набрано 8589 очков, которые принесли уверенное первое место.

Серия Йоханнеса Эрма: 10,79; 7.37; 14.87; 1.99; 47,27; 14,21; 47.25; 5.37; 60.47; 4.33,04

«Супер, соревнование прошло великолепно. Мы шли выступать осторожно, но на второй день Эрм выложился, - рассказал тренер.

Что же касается прыжков с шестом... «Фантастика! Это были последствия Олимпийских игр - так и должно было быть, - сказал Пеэль, намекнув на болезненный провал на парижской Олимпиаде, когда Йоханнес Эрм сумел преодолеть лишь 4,60 и остался без медали.

Эрм – один из немногих лучших спортсменов Эстонии, чьи слова не расходятся с действиями.

«Йоханнес смело заявил о своих больших целях и в большинстве случаев выполнил их», - сказал тренер.

Позади отличный сезон. В начале марта Эрм завоевал бронзовую медаль на ЧМ в закрытых помещениях (в семиборье). Затем, в июне, он стал чемпионом Европы со вторым результатом за всю историю Эстонии - 8764 очка. Затем последовало шестое место на Олимпиаде в Париже (8569). Стоит еще упомянуть и третье место, которое спортсмен завоевал в середине мая в Гётцисе (8462).

«С начала марта до середины сентября Эрм провел пять сильных многоборий», - отметил Пеэль.

Победой в Талансе Эрм обеспечил себе общую победу и в серии многоборья Международной федерации. Помимо призовых в размере 30 000 долларов, он дает дополнительное место в соревнованиях по десятиборью на чемпионате мира в следующем году. Другими словами, теоретически мы можем выставить четырех десятиборцев вместо трёх.

«Это тоже очень важно. Теперь обязательно будет двухнедельный отпуск, потому что организму Йоханнеса нужно время для восстановления», - сказал Пеэль и подтвердил, что осенью Эрм начнет готовиться как к чемпионату Европы в помещении, так и к чемпионату мира в помещении.