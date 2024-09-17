Когда-то в Литве работала Игналинская АЭС, да и в Эстонии не было ограничений по сланцевой генерации. Тогда, выражаясь словами Матроскина, в Балтии «этого добра, электроэнергии, было завались». Тема «лишней» энергии была настолько актуальна, что автор в 1986 году защитил в ТПИ диплом о режимах перетока энергии из Эстонии в Латвию и Россию.

Но в 2009 году сначала закрыли Игналину, и Литва стала импортировать до 85% энергии. Некоторое дополнительное количество энергии требовалось и Латвии. Там используется много гидрогенерации, а это порождает в определенные периоды потребность в дополнительной энергии. В 2019 году спокойная жизнь закончилась и у нас. Правительство во главе с Центристской партией решило досрочно начать отказ от сланцевой генерации, и... «завертелось». Два энергоблока закрыли, один чуть позже решили вернуть в работу, оставив в резерве.

Частота в электросети: просто о сложном

Континентальная европейская электросистема работает в нормальном режиме с использованием частоты 50 Гц (в США - 60 Гц). Даже отклонение частоты на 0,1 Гц требует внимания. Дальнейшее падение уже является предаварийной ситуацией. Генерация электроэнергии с единой частотой означает, что в одной Эстонии сотни единиц оборудования весом многие десятки тонн каждая и размером с 3-4-х этажный дом, должны обеспечить не только вращение точно 50 раз в секунду, но и то, чтобы вращение всех роторов происходило при одинаковом положении относительно статора.