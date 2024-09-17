Политики и обозреватели строят прогнозы, чтобы лучше подготовиться к возможному развитию событий в будущем. Изучая различные возможности, они могут снизить риски, принять обоснованные решения и разработать стратегии для неопределенных ситуаций в таких областях, как политика, экономика и международные отношения. Аналогичные упражнения по составлению сценариев проводятся и в отношении будущего России. Пример такого упражнения представляет научный сотрудник Тартуского университета Майли Вилсон.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Каким будет послевоенное будущее России?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Прогнозы в отношении будущего уже давно привлекают человечество, начиная с древних пророчеств и заканчивая современными моделями, предназначенными для предсказания будущих событий. Несмотря на то, что поп-культура часто рассматривает прогнозирование в более творческом контексте (например, в литературе или кино), на самом деле прогнозирование служит важнейшим инструментом в самых разных областях.
Правительства, предприятия и учреждения все больше полагаются на прогнозирование для руководства процессом принятия решений и снижения рисков в непредсказуемом современном мире.
Подумайте о таких областях, как климатология, экономика и здравоохранение, которые в значительной степени зависят от прогнозирования для обеспечения нашей устойчивости и эффективности.
Климатологи используют передовые модели для прогнозирования погодных условий, что позволяет странам подготовиться к стихийным бедствиям. В экономике прогнозирование определяет денежно-кредитную политику, инвестиции и рыночные тенденции, помогая предприятиям и правительствам адаптироваться к возможным изменениям. В здравоохранении прогнозирование вспышек заболеваний или спроса на медицинскую помощь позволяет лучше распределять ресурсы и реагировать на чрезвычайные ситуации в области здоровья населения.
Но можно ли делать то же самое и в сфере политики, и если да, то для чего? Моделируя возможные сценарии, будь то экономический спад, политические волнения или изменения в международных отношениях, лица, принимающие решения, могут разрабатывать стратегии реагирования на кризисы до того, как они развернутся. Другими словами, разработка таких сценариев должна помочь политикам быть лучше подготовленными к неопределенности будущего. Поэтому вполне естественно, что аналогичные дискуссии проходили также и в связи с войной России в Украине.
Тенденции в политическом мышлении после февраля 2022 года
Российское полномасштабное вторжение привело к интенсивным дискуссиям среди политиков, обозревателей и аналитиков о его далеко идущих последствиях. Эти дискуссии о будущем имеют, по крайней мере, три важных направления.
Во-первых, существуют различные прогнозы о ходе военных действий, а также об исходе войны. Хоть это и имеет первостепенное значение, постоянно меняющийся характер военных действий делает прогнозирование в этой области чрезвычайно сложным.
Военные сценарии, хотя и широко освещаются в средствах массовой информации, требуют специальных знаний, которыми обладают не все комментаторы. Поэтому их лучше оставить для военных аналитиков, заседающих в кабинетах штабов.
Во-вторых, ведутся споры о возможном крахе либерального миропорядка. Поскольку агрессия России бросает прямой вызов международным нормам и принципам, многие выражают обеспокоенность тем, что глобальная система, которая последние 35 лет строилась на демократических ценностях, свободном рынке и регулируемом сотрудничестве, сейчас находится под угрозой.
Обозреватели размышляют о будущем: будет ли глобальный баланс сил и дальше склоняться в сторону авторитаризма и смогут ли такие альянсы, как НАТО, сохранить единство перед лицом непрекращающихся проблем.
В третьем направлении, и, возможно, самом важном в долгосрочной перспективе, вторжение подчеркнуло необходимость пересмотра международным сообществом (особенно Западом) своего подхода к странам Восточной Европы и Евразии. На протяжении десятилетий большая часть дискуссий, связанных с регионом, рассматривалась через призму России, а западные политики рассматривали геополитическую динамику в первую очередь с точки зрения влияния Москвы.
Однако продолжающаяся война в Украине показала важность признания самостоятельности и собственных стремлений этих стран. Как ученые, так и политические аналитики утверждают, что Западу пора перестать рассматривать эти страны через призму России или, другими словами, децентрализовать Россию. Это не значит, что мы должны перестать изучать Россию или говорить о ней, но мы должны учитывать вышеупомянутую тенденцию, при выборе направления нашего анализа.
Сценарии российского будущего
Среди множества тем, связанных с войной, аналитики также активно рассуждают о том, что станет с Россией после войны. На эту тему пишутся доклады и проводятся мероприятия, в том числе и здесь, в Эстонии. Некоторые виды анализа предполагают составление сценариев, которые направлены на то, чтобы дать более структурированную и полную картину потенциальных будущих событий.
Многие из них можно найти в интернете, но мы рассмотрим одну из таких попыток более подробно - это аналитическая серия американского аналитического центра Атлантический совет (Atlantic Council) под названием «Россия завтра».
Причина выбора именно этого примера заключается в его широком охвате и относительно легком для восприятия содержании. Это также хорошая иллюстрация компромиссов при подготовке такого документа: хотя разработка сценария является полезным упражнением для обдумывания различных потенциальных направлений развития, при чтении следует иметь в виду, что автор(-ы) всегда должен(-ны) делать какой-то выбор, и это влияет на конечный результат.
Например, на каком временном горизонте целесообразно сосредоточиться, если мы говорим о будущем страны? Достаточно ли рассматривать 10 или 20 лет? Сколько различных сценариев нужно включить?
Меньшее количество сценариев более удобно для читателя, но есть риск, что обобщение достигнет такого уровня, когда оно перестанет быть информативным, поскольку будут потеряны все нюансы. Какие предположения принимаются во внимание, а какие нет? Можем ли мы говорить о политике, не принимая во внимание экономическое или технологическое развитие и/или общественные тенденции?
В феврале этого года Атлантический совет опубликовал политический документ, в котором автор Кейси Мишель обсуждает пять сценариев будущего России, ранжированных по степени вероятности:
Сценарий 1: в Кремле сохраняется статус-кво, и Путин сможет продолжить укреплять свою власть, несмотря на внутренние и международные вызовы. Это считается наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе.
Сценарий 2: Путина свергнут крайне правые националисты, которые, вероятно, разделяют многие из его геополитических целей. Таким образом, даже если произойдут некоторые идеологические изменения, общая политическая тенденция сохранится. Это считается вторым наиболее вероятным сценарием как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Сценарий 3: На смену Путину придет технократический режим, который не является демократическим, но, вероятно, будет стремиться к нормализации отношений с Западом. Это представляется маловероятным в краткосрочной перспективе, но потенциально более вероятным в промежуточной.
Сценарий 4: Путин будет свергнут, и возникнет либеральный, прозападно настроенный режим. Такой сценарий представляется маловероятным в краткосрочной перспективе, но автор утверждает, что он может быть реализован в более отдаленном будущем, учитывая другие исторические примеры по всему миру.
Сценарий 5: Российская Федерация распадается на части в результате гражданской войны, которая может начаться из-за ряда внутренних проблем. Вероятность этого сценария оценивается аналогично предыдущему.
Вышеприведенные сценарии более подробно рассматриваются в статье, наряду с политическими рекомендациями Западу. Несмотря на то, что каждый может сам решить, насколько убедительны эти сценарии, важно помнить, что целью такого анализа является подготовка к различным вариантам развития событий, а не прогнозирование будущего. Поэтому подобные отчеты не следует воспринимать буквально.
Однако, что они подчеркивают, так это элемент непредсказуемости и постоянной гибкости. Каждый сценарий, даже если он будет реализован лишь отчасти, потребует от Запада различных ответных мер, к которым политики должны быть готовы. Что бы ни случилось, признание и поддержание взаимодействия именно с соседями России имеет решающее значение для формирования будущей политики.