Крупные предприниматели готовы прийти на помощь государству: шесть предложений для выхода из кризиса

Эстонские крупные предприниматели обратились к правительству с призывом остановить индексированный рост госбюджета и ввести временный налог на доходы компаний. Они также выразили готовность создать бесплатную консультативную палату, поскольку, по их мнению, у государства не хватает необходимых знаний и опыта для осуществления структурных изменений.
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Перевод: Сергей Светлов
Предприниматели полностью понимают необходимость повышения обороноспособности страны. «Мы уже внесли свой вклад и готовы делать это и дальше. Также мы осознаем сложное финансовое положение государственного бюджета. Но как предприниматели мы привыкли смотреть не назад, а вперед. Поэтому наши предложения направлены на то, чтобы не подрывать конкурентоспособность Эстонии и ее долгосрочные перспективы. Мы не можем тушить пожар, раздувая его», - говорится в их обращении.