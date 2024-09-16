Крупные предприниматели готовы прийти на помощь государству: шесть предложений для выхода из кризиса

Предприниматели полностью понимают необходимость повышения обороноспособности страны. «Мы уже внесли свой вклад и готовы делать это и дальше. Также мы осознаем сложное финансовое положение государственного бюджета. Но как предприниматели мы привыкли смотреть не назад, а вперед. Поэтому наши предложения направлены на то, чтобы не подрывать конкурентоспособность Эстонии и ее долгосрочные перспективы. Мы не можем тушить пожар, раздувая его», - говорится в их обращении.